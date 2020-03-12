طالبت فيها الديوانة ب5م د.. هذا ما قرره القطب الاقتصادي في حق 30متهما من بينهم ايطاليون في قضية تهريب المرجان للخارج..

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - باشرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت باتهام حوالي 30 شخصا من بينهم رجل أعمال مختص في صيد المرجان وايطاليين بتهريب المرجان من جهة طبرقة الى ايطاليا خلال سنة 2013 وقد طالبت الديوانة في هذه القضية بتعويضات قدرت ب5 مليون دينار ..
يالمناداة على المتهمبن لم يحضر اربعة ايطاليين وبقية المتهمين الذين احيلوا جميعا بحالة سراح ..
في حين أحيل خمسة أشخاص من بينهم اجانب بحالة فرارا...
بالمناداة على ممثل الديوانة لم يحضر الجلسة فقررت المحكمة تأخير القضية الى جلسة جوان المقبل .
باب نات - باشرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت باتهام حوالي 30 شخصا من بينهم رجل أعمال مختص في صيد المرجان وايطاليين بتهريب المرجان من جهة طبرقة الى ايطاليا خلال سنة 2013 وقد طالبت الديوانة في هذه القضية بتعويضات قدرت ب5 مليون دينار ..
يالمناداة على المتهمبن لم يحضر اربعة ايطاليين وبقية المتهمين الذين احيلوا جميعا بحالة سراح ..
في حين أحيل خمسة أشخاص من بينهم اجانب بحالة فرارا...
بالمناداة على ممثل الديوانة لم يحضر الجلسة فقررت المحكمة تأخير القضية الى جلسة جوان المقبل .
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
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