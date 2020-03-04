ليلي الحداد لعبير موسي: يزّي مالتّهريج وقلّة التربية

Mercredi 04 Mars 2020



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باب نات

- واصلت الأربعاء 4 مارس، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اثارة الفوضى خلال الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للنظر في عدد مشاريع القوانين.وكانت عبير موسي تقاطع كل النواب ولا تسمح لهم بالكلام من خلال الصراخ والضرب على الطاولة وغيرها من الحركات التي أثارت غضب أعضاء المجلس لتتخذ النائبة الأولى لرئيس المجلس، سميرة الشواشي، وبطلب من عدد من النوّاب، قرار رفع أشغالها، التي خصّصت، للنظر في عدد من المشاريع ذات الصبغة الماليّة والاقتصاديّة.وخلال مداخلة النائية ليلى الحداد استمرّت عبير موسي في تصرّفاتها فخاطبتها ليلى الحداد قائلة "يزي مالتهريج وقلّة التربية" داعية رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى فرض الانضباط.كما تحدّثت ليلي الحداد في مداخلتها عن زيارة لجنة الطاقة لحقل نوارة وندّدت بتوظيف عبير موسي بالعمل النيابي للتسويق لحزبها من خلال الترويج للزيارة لحقل نوارة على أنها عمل حزبي واستنكرت في نفس السياق اقتصار الصفحة الرسمية للمجلس بنشر صور عبير موسي دون سواها من النواب الذين كانوا موجودين في حقل نوارة.وتمّ رفع الجلسة مرّة ثانية لأكثر من نصف ساعة إثر تشويش عبير موسي، ومطالبتها من رئاسة المجلس بنقطة نظام لرد الفعل بخصوص تدخل النائبة، سامية عبو في جلسة أمس، الثلاثاء، معتبرة أنّ ما جاء على لسانها "ثلب وشتم لنائب منتخب وقذف للمحصنات"