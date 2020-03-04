   Kadhem Essaher - بعد الحب  

ليلي الحداد لعبير موسي: يزّي مالتّهريج وقلّة التربية

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
قراءة: 1 د, 5 ث

باب نات - واصلت الأربعاء 4 مارس، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اثارة الفوضى خلال الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للنظر في عدد مشاريع القوانين.
وكانت عبير موسي تقاطع كل النواب ولا تسمح لهم بالكلام من خلال الصراخ والضرب على الطاولة وغيرها من الحركات التي أثارت غضب أعضاء المجلس لتتخذ النائبة الأولى لرئيس المجلس، سميرة الشواشي، وبطلب من عدد من النوّاب، قرار رفع أشغالها، التي خصّصت، للنظر في عدد من المشاريع ذات الصبغة الماليّة والاقتصاديّة.



وخلال مداخلة النائية ليلى الحداد استمرّت عبير موسي في تصرّفاتها فخاطبتها ليلى الحداد قائلة "يزي مالتهريج وقلّة التربية" داعية رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى فرض الانضباط.

كما تحدّثت ليلي الحداد في مداخلتها عن زيارة لجنة الطاقة لحقل نوارة وندّدت بتوظيف عبير موسي بالعمل النيابي للتسويق لحزبها من خلال الترويج للزيارة لحقل نوارة على أنها عمل حزبي واستنكرت في نفس السياق اقتصار الصفحة الرسمية للمجلس بنشر صور عبير موسي دون سواها من النواب الذين كانوا موجودين في حقل نوارة.

وتمّ رفع الجلسة مرّة ثانية لأكثر من نصف ساعة إثر تشويش عبير موسي، ومطالبتها من رئاسة المجلس بنقطة نظام لرد الفعل بخصوص تدخل النائبة، سامية عبو في جلسة أمس، الثلاثاء، معتبرة أنّ ما جاء على لسانها "ثلب وشتم لنائب منتخب وقذف للمحصنات"


  
  
  

rtt-fd1ab7d04597b843963f874440db7935-2020-03-04 12:20:17






2 de 2 commentaires pour l'article 199143

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 04 Mars 2020 à 13h 29m |           
بعير موسي كلوشارة المجلس

Aziz75  (France)  |Mercredi 04 Mars 2020 à 12h 55m |           
إمرأة حقيرة ليس لها أي شرف و لا قيمة أخلاقية، ثقافية أو فكرية. همها الوحيد إستغلال المنبر لتزييف و العبث و التهريب. ينبغي تطبيق القانون عليها بحزم، مثل إبعادها من المجلس شهر دون مقابل. و إذاعات الكرة شهرين



En continu

الأربعاء 04 مارس 2020 | 9 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:45 18:19 15:46 12:38 06:46 05:20
15°
 15° % 58 :الرطــوبة
تونــس 11°
11.8 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-1121°-919°-1115°-715°-10
  • Avoirs en devises
    19080,7

  • (4 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 mars)   1193,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583324949|199143 8707|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires