ضحى الحداد تنفذ وعدها بذبح الابقار الحمراء محذّرة من امطار خارقة

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- كشفت امراة الاعمال ضحى الحداد انها نفذت وعدها المتعلق بذبح الابقار الحمراء وليس الصفراء كما قالت في السابق.واوضحت ضحى الحداد في تقرير لبرنامج " بلا قناع" على قناة ام تونيزيا انها ستقوم بمنح الصدقة من اللحوم للفقراء والمساكين.وتابعت ضحى الحداد " سترون باعينكم القدرة الالاهية والخارقة مشيرة بان الامطار ستهطل قريبا بشكل كبير نتيجة ذبح الابقار الحمراء.واكدت ضحى حداد ان على الجميع ان يدعو الله بالتزامن مع الابقار الحمراء لتكون اكثر قوة حيث ستنزل الامطار كما حصل في السابق عندما اجتاحت الفيضانات البلاد.