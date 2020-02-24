Radio Babnet Tunisie  Omar Khayrat - فاطمة   

ضحى حداد: بذبح بقرتين قادرة على على انزال الامطار وجعل البلاد تغرق

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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باب نات - قالت امراة الاعمال ضحى حداد في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " انها قادرة على انزاال الامطار من السماء بسبب قدراتها الكبيرة.
واضافت ضحى حداد " عندي قدرة كي نذبح زوز بقرات الشتاء تصب و نتسبب في فيضانات ..."
وتابعت ضحى حداد " اعطوني بقرتين لونهما احمر وساقوم بذبحهما وساتمكن من انزال الامطار وساتسبب في فيضانات كما حصل في مرات سابقة.
واضافت ضحى حداد في تصريحات مثيرة للاستغراب " ان ذبح ثماني بقرات حمراء يعني تفجير قبلة ذرية ايرانية".




  
  
  

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3 de 3 commentaires pour l'article 198598

Aziz75  (France)  |Lundi 24 Février 2020 à 22h 36m |           
الإنحطاط الأخلاقي لا مثيل له.

Aziz75  (France)  |Lundi 24 Février 2020 à 22h 35m |           
الإنحطاط الأخلاقي لا مثيل له.

Radhbe  (France)  |Lundi 24 Février 2020 à 21h 21m |           
سماهم على وجوههم



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