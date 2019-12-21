كثر الجدل حوله في تونس : القمح المسرطن :4 أسئلة تشرح لك

Samedi 21 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - كثر الجدل هذه الأيام في تونس حول ما وقع تسميته افتراضيا بقمح "تشرنوبيل" أو القمح المسرطن بعد أن تم تداول فيديو لشخص يتحدث عن ملف فساد يتمثل في استيراد تونس لشحنة مسرطنة من القمح عبر باخرة أوكرانية في ميناء سوسة و توجيه الاتهامات لمسؤولين في الدولة بالموافقة على دخولها و توزيعها
عديد الاشاعات نسجت في مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانت نظرية المؤامرة اللاعب الأبرز و الحديث عن علاقة بين تسريبات و اشعاعات مفاعل تشيرنوبيل الأوكراني و التأثير على جودة انتاج الحبوب هناك و هذه مغالطة كما تم استغلال الفيديو لضرب علامة تجارية مختصة في العجائن الغذائية...
ماذا نعني بالقمح المسرطن؟
القمح المسرطن هو القمح الذي يحتوي على فطر الارغوت ergot و فطر الأرغوت هو أحد الأمراض التي تصيب النباتات العشبية، ومن أهمها عائلات نباتات القمح والشعير، وينتشر المرض كثيرا الآن حول العالم، الأرغوت يصيب من 5% إلى 10% من الحبوب على مستوى العالم و تحديدا منتجات الحبوب في البلدان المعروفة بالمناخات الجوية الباردة على غرار اوكرانيا و روسيا و اوروبا الغربية و الشرقية و كندا...
هل كل قمح يحتوي على فطر "الارغوت" يعتبر مسرطنا؟
كما اشرنا فإن اغلبية القمح المورد من البلدان الاوروية يحتوي على نسب متفاوتة من فطر الارغوت، غير ان الدول الموردة للقمع تعتمد على معيار عالمي وطبقا للدستور الغذائي -وهو دليل مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" ومنظمة الصحة العالمية أعد عام 1963- فإن النسبة المسموح بها هي نسبة 0،05% و عليه تقوم المخابر بقياس هذه النسبة و تمنع دخول الشحنات التي اثبتت العينات تجاوزها لهذه النسبة
ماهي مخاطر القمح المسرطن؟
فطر الأرغوت، شديد السمية على الإنسان والحيوان، إذ تتحول حبة القمح إلى جسم حجري بفعل مكونات الفطر، ويتسبب في تدمير الأنسجة العصبية مما يؤدي إلى الشلل، ويضعف الدورة الدموية، ويحدث غرغرينة -تموت في الأنسجة- في أصابع اليد والقدمين" كما يتسبب في اجهاض النساء الحوامل و الاصابة باللوكيميا...كما يتسبب في نفوق الحيوانات...
هل استند الفيديو المنشور حول دخول شحنة من القمح الاوكراني الى تونس الى حقائق علمية؟
ان المتابع للفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول القمح المسرطن يلاحظ غياب السند العلمي حيث ان صاحب الفيديو غير متمكن من مفهوم "القمح المسرطن" حيث ربط سرديته بمفاعل تشرنوبيل الاوكراني حتى يكسب روايته نوعا من المصداقية و هي رواية ابعد مايكون عن ذلك بالتركيز على قاعدة نظرية المؤامرة التي تجد جمهورها في تونس بشكل واسع..
عديد الاشاعات نسجت في مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانت نظرية المؤامرة اللاعب الأبرز و الحديث عن علاقة بين تسريبات و اشعاعات مفاعل تشيرنوبيل الأوكراني و التأثير على جودة انتاج الحبوب هناك و هذه مغالطة كما تم استغلال الفيديو لضرب علامة تجارية مختصة في العجائن الغذائية...
ماذا نعني بالقمح المسرطن؟
القمح المسرطن هو القمح الذي يحتوي على فطر الارغوت ergot و فطر الأرغوت هو أحد الأمراض التي تصيب النباتات العشبية، ومن أهمها عائلات نباتات القمح والشعير، وينتشر المرض كثيرا الآن حول العالم، الأرغوت يصيب من 5% إلى 10% من الحبوب على مستوى العالم و تحديدا منتجات الحبوب في البلدان المعروفة بالمناخات الجوية الباردة على غرار اوكرانيا و روسيا و اوروبا الغربية و الشرقية و كندا...
هل كل قمح يحتوي على فطر "الارغوت" يعتبر مسرطنا؟
كما اشرنا فإن اغلبية القمح المورد من البلدان الاوروية يحتوي على نسب متفاوتة من فطر الارغوت، غير ان الدول الموردة للقمع تعتمد على معيار عالمي وطبقا للدستور الغذائي -وهو دليل مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" ومنظمة الصحة العالمية أعد عام 1963- فإن النسبة المسموح بها هي نسبة 0،05% و عليه تقوم المخابر بقياس هذه النسبة و تمنع دخول الشحنات التي اثبتت العينات تجاوزها لهذه النسبة
ماهي مخاطر القمح المسرطن؟
فطر الأرغوت، شديد السمية على الإنسان والحيوان، إذ تتحول حبة القمح إلى جسم حجري بفعل مكونات الفطر، ويتسبب في تدمير الأنسجة العصبية مما يؤدي إلى الشلل، ويضعف الدورة الدموية، ويحدث غرغرينة -تموت في الأنسجة- في أصابع اليد والقدمين" كما يتسبب في اجهاض النساء الحوامل و الاصابة باللوكيميا...كما يتسبب في نفوق الحيوانات...
هل استند الفيديو المنشور حول دخول شحنة من القمح الاوكراني الى تونس الى حقائق علمية؟
ان المتابع للفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول القمح المسرطن يلاحظ غياب السند العلمي حيث ان صاحب الفيديو غير متمكن من مفهوم "القمح المسرطن" حيث ربط سرديته بمفاعل تشرنوبيل الاوكراني حتى يكسب روايته نوعا من المصداقية و هي رواية ابعد مايكون عن ذلك بالتركيز على قاعدة نظرية المؤامرة التي تجد جمهورها في تونس بشكل واسع..
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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