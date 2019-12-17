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مشاورات تشكيل الحكومة: الحبيب الجملي يقترح على التيار الديمقراطي وزارتي العدل والاصلاح الإداري

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - صدر مساء الإثنين 16 ديسمبر 2019 حزب التيار الديمقراطي، بيانا أعلن من خلاله تلقيه مقترحًا جديدًا بشكل رسمي في إطار مفاوضات تكوين الحكومة وذلك اثر مبادرة من أصدقاء الحزب ولقاءات غير رسمية مع ممثلي بعض الأحزاب وفق نص البيان.
وأشار الحزب الذي سبق ان أعلن مقاطعة المشاورات، أن هياكله ستدرس المقترح الجديد مؤكدا أن الوضع في البلاد لم يعد يتحمّل مزيدا من الترقب.
وحسب المعطيات الأولية فإن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والمحلل السياسي حبيب بوعجيلة هما أصحاب المبادرة التي أشار إليها التيار الديمقراطي في بيانه.
ويبدو انه وعلى اثر دخول بن مبارك وبوعجيلة على الخط، انعقد اجتماع ودّي عشية الأحد بين ممثلين عن التيار وحركة الشعب والنهضة وائتلاف الكرامة تم خلاله أساسا، تدارس شروط التيار للمشاركة في الحكومة والتفاعل معها بايجابية.


واستنادا الي ما تداولته مصادر مقربة من حركة النهضة فقد تم خلال اللقاء الغير رسمي الاستجابة لشروط التيار في علاقة بوزارتي العدل والاصلاح الإداري فيما تم التأكيد على تحييد وزارة الداخلية الأمر الذي تبناه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قبل أن يقترح ذلك بصفة رسمية على التيار الديمقراطي.




  
  
     
  

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3 de 3 commentaires pour l'article 194507

Aziz75  (France)  |Mardi 17 Decembre 2019 à 08h 02m |           
مضيعة للوقت من ترف التيار و الحزب الشعب. شهران مرا مرور الگرام دون عمل جدي. مهازل، و لعب أطفال صغار. لهذا السبب "لن" تنجح الديمقراطية في الوطن العربي.

RESA67  (France)  |Mardi 17 Decembre 2019 à 07h 40m |           
J’espère que le nouveau ministre de l’intérieur sera vraiment indépendant et non un ministre sous tutelle!

RESA67  (France)  |Mardi 17 Decembre 2019 à 07h 38m |           
Soit! J’espère simplement que nouveau ministre de l’intérieur soit vraiment indépendant et non indépendant « sous tutelle ».
Bonne chance au nouveau gouvernement!



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