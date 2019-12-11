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مختص في الطب النفسي: التونسيون لا يضحكون وهم يعانون من حالة كآبة جماعية والأوضاع الاقتصادية سبب رئيسي

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - أشارت الثلاثاء 10 ديسمبر، الإعلامية ايمان المداحي إلى أن الأوضاع الاقتصادية هي السبب في حالات الاكتئاب لدى 90 بالمائة من التونسيين حسب دراسة لمؤسسة امرود كونسلتينغ.
ولم يستبعد المختص في الطب النفسي عماد الرقيق صحة هذا الرقم ودور الأوضاع الاقتصادية في التسبب بالاكتئاب وقال "طبعا احنا نعيشو في مجتمع كلّو كآبة وما فماش واحد يضحك، التوانسة ما يضحكوش".





  
  
     
  

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