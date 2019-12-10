المحرس تحتضن معسكراً تدريبياً حول الاستجابة للكوارث

Mardi 10 Decembre 2019



باب نات

- وائل الرميلي - في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، أقامت الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بساقية الدائر بالشراكة مع الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بالمحرس وبالتعاون مع فوج المحرس للكشافة التونسية وبدعم من الهيئة الجهوية الهلال الأحمر التونسي بصفاقس معسكراً تدريبياً للاستجابة للكوارث وذلك يومي السبت و الاحد الموافق ل 7 و 8 ديسمبر 2019 بمركز التخيم بالمحرس (دار الكشاف ) و بمشاركة 30 مسعف و 11 كشاف في هذا النشاط.ويهدف المنظمون من خلال هذا المعسكر الى الترفيع من استعدادية مسعفيهم لمجابهة الكوارث والتدخل و الاسعاف في الوضعيات الصعبة وقد تطرق المسعفين الى طرق التدخل الآمن أثناء الكوارث و طريقة التدخل وفق مايقتظيه الحادث و الكارثة وفق تصريح المسؤول المحلي على الاستجابة للكوارث بالهيئة .و تضمن المعسكر، تدريب المتطوعين على تعليم المتضررين كيفية إقامة المخيمات وكذلك الخدمات التي يحتاجها المتضررين، بجانب التدريب على الإسعافات الأولية من خلال تدريبات و عمليات تحاكى الواقع، وكذلك التدريب على كيفية إخلاء المصابين أثناء حوادث و الإصابات الجماعية، وتقديم الاسعافات الاولية النفسية و اعادة الروابط والعائلية و طرقة التعامل مع الجثث وفق المعاير الجاري بها العمل أثناء الطوارئ .و يسعى الفريق المنظم على تدريب تنمية قدرات المتطوعون المشاركين في النشاط من خلال تجسيم عديد سيناريوات و تمارين المحاكاة لتمكين المشاركين من تطبيق هذه المعلومات و عمل على تنمية قدراتهم في الاستجابة للكوارث و تقديم الاسعافات الاولية في ضروف مختلفة .كما يسعي المشرفون على تنظيم هذا المعسكر لاكتساب المتطوعون مهارات القيادة والتعاون والعمل الجماعي والثقة بالنفس والانتماء مع صقل قدراتهم الحسية والفنية والثقافية والتعبيرية.