التونسية السريعة تتسلم طائرة ATR جديدة

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد اليوم بالمحطة الجوية الثانية من مطار تونس قرطاج الدولي على تسلم الطائرة الجديدة ثنائية المحرك "آ تي آر" التابعة لشركة الخطوط التونسية السريعة وذلك في اطار تجديد اسطولها بالكامل بكلفة 150 مليار وتأمين الربط الجوي داخل البلاد وعلى الصعيد الدولي...
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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