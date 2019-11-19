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التونسية السريعة تتسلم طائرة ATR جديدة

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد اليوم بالمحطة الجوية الثانية من مطار تونس قرطاج الدولي على تسلم الطائرة الجديدة ثنائية المحرك "آ تي آر" التابعة لشركة الخطوط التونسية السريعة وذلك في اطار تجديد اسطولها بالكامل بكلفة 150 مليار وتأمين الربط الجوي داخل البلاد وعلى الصعيد الدولي...







  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192959

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 19 Novembre 2019 à 14h 59m |           
،،،،،،💰 وهل ثمن التذاكر في متناول المهاجرين و العائلات التونسية 🛩✈ مقارنة بالخطوط الأجنبية ؟؟؟



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