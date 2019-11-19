بولبابه سالم للحوار: حبيب الجملي يتجه نحو حكومة من الصف الثوري

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم لدى مشاركته في قناة الحوار اللندنية ان رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي سيسعى الى تشكيل حكومة تضم احزاب الصف الثوري مثل النهضة و التيار الديمقراطي و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة مع امكانية انضمام تحيا تونس اذا صحت الاخبار التي ترشح يوسف الشاهد لوزارة الخارجية ...
و اضاف ردا على سؤال الاعلامي جمال احمد في نشرة الأخبار ان الخيار الثاني الذي قد يضم حزب قلب تونس مستحيل امام رفض التيار و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة لأي شراكة حكومية معه حيث ينظرون له كحزب من المنظومة القديمة و تلاحقه شبهات فساد .
و اضاف ردا على سؤال الاعلامي جمال احمد في نشرة الأخبار ان الخيار الثاني الذي قد يضم حزب قلب تونس مستحيل امام رفض التيار و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة لأي شراكة حكومية معه حيث ينظرون له كحزب من المنظومة القديمة و تلاحقه شبهات فساد .
En continu
- 00:31 الجمــــيل والوحشــة..
- Hier 22:20 بورقيبة في المزاد العلني...
- Hier 18:30 الى وزراء الحكومة القادمة :اهجروا مكاتبكم
- Hier 16:40 ترامب يدرس المشاركة في جلسات عزله
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:10
|14:48
|12:12
|07:01
|05:31
|
15°
|15°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|15°-10
|18°-9
|19°-10
|19°-12
|19°-11
Follow @babnet_Tunisie
(113 765) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 219) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 091) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 75 887) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 644) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 843) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 057) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 60 221) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 60 150) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 869) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 243) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 500) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 805) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 713) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 730) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 524) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 066) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 853) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 315) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 44 897) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: القيادي بالتيار نبيل حجي : الغنوشي خرق النظام الداخلي ونتائج التصويت على احداث لجنة مالية وقتية غير قانونية