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بولبابه سالم للحوار: حبيب الجملي يتجه نحو حكومة من الصف الثوري

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم لدى مشاركته في قناة الحوار اللندنية ان رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي سيسعى الى تشكيل حكومة تضم احزاب الصف الثوري مثل النهضة و التيار الديمقراطي و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة مع امكانية انضمام تحيا تونس اذا صحت الاخبار التي ترشح يوسف الشاهد لوزارة الخارجية ...

و اضاف ردا على سؤال الاعلامي جمال احمد في نشرة الأخبار ان الخيار الثاني الذي قد يضم حزب قلب تونس مستحيل امام رفض التيار و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة لأي شراكة حكومية معه حيث ينظرون له كحزب من المنظومة القديمة و تلاحقه شبهات فساد .



  
  
     
  
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