بولبابه سالم للحوار: حبيب الجملي يتجه نحو حكومة من الصف الثوري

Mardi 19 Novembre 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم لدى مشاركته في قناة الحوار اللندنية ان رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي سيسعى الى تشكيل حكومة تضم احزاب الصف الثوري مثل النهضة و التيار الديمقراطي و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة مع امكانية انضمام تحيا تونس اذا صحت الاخبار التي ترشح يوسف الشاهد لوزارة الخارجية ...و اضاف ردا على سؤال الاعلامي جمال احمد في نشرة الأخبار ان الخيار الثاني الذي قد يضم حزب قلب تونس مستحيل امام رفض التيار و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة لأي شراكة حكومية معه حيث ينظرون له كحزب من المنظومة القديمة و تلاحقه شبهات فساد .