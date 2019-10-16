عبير موسي: هذه الانتخابات غير نزيهة واليوم يعود التجمع

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - شككت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في حوار عبر أمواج راديو ماد في نزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية ، مشيرة إلى انعدام تكافؤ الفرص .
وقالت موسي أن هناك عمليات تزوير واضحة خاصة في الخارج وقالت "الحزب الدستوري الحر دوره سيكون محوري في البرلمان".
وتابع عبير موسى "اليوم نعود الى تاريخنا التجمعي والدستوري منذ بورقيبة الى غاية حكم بن علي مضيفة " الحزب الدستوري لن يندثر ابدا".
وقالت موسي أن هناك عمليات تزوير واضحة خاصة في الخارج وقالت "الحزب الدستوري الحر دوره سيكون محوري في البرلمان".
وتابع عبير موسى "اليوم نعود الى تاريخنا التجمعي والدستوري منذ بورقيبة الى غاية حكم بن علي مضيفة " الحزب الدستوري لن يندثر ابدا".
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Par:BABANETTOO (France )
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