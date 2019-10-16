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عبير موسي: هذه الانتخابات غير نزيهة واليوم يعود التجمع

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - شككت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في حوار عبر أمواج راديو ماد في نزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية ، مشيرة إلى انعدام تكافؤ الفرص .
وقالت موسي أن هناك عمليات تزوير واضحة خاصة في الخارج وقالت "الحزب الدستوري الحر دوره سيكون محوري في البرلمان".
وتابع عبير موسى "اليوم نعود الى تاريخنا التجمعي والدستوري منذ بورقيبة الى غاية حكم بن علي مضيفة " الحزب الدستوري لن يندثر ابدا".



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191083

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 14h 40m |           
Les hommes libres pleurent leurs martyrs et les esclaves pleurent leurs maîtres ...

Cette chose n'a rien compris à la révolution Tunisienne ...

Lazaro  (Tunisia)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 14h 24m |           
Le RCD connaîtra sa mort définitive grâce aux bétises de cette profane .

Biladi2012  (Tunisia)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 14h 12m |           
ملا حثالة تجمعية عدوة الشعب والحرية.
ستندثرون كما اندثر غيركم من الوصوليين خونة الإرادة الشعبية.



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