في العوينة.. مصرع تلميذ باكالوريا واصابة شقيقه بطعنات أثر براكاج فظيع

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- توفى اليوم الأربعاء تلميذ باكالوريا أثر تعرضه لطعنات بالة حادة من قبل عدة انفار خلال عملية سلبه وشقيقه هواتفهما الجوالة ومبالغ مالية بجهة العوينة ولما حاول الشقيق الأكبر البالغ من العمر 22,سنة انقاذ شقيقه سدد له المعتدين طعنات في انحاء مختلفة من جسده وقد خضع لعملية جراحية وهو تحت العناية المركزة وحالته حرجة ....وقد وحين الجناة بحالة فرار ولا تزال الابحاث جارية القبض عليهم...