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في العوينة.. مصرع تلميذ باكالوريا واصابة شقيقه بطعنات أثر براكاج فظيع

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - توفى اليوم الأربعاء تلميذ باكالوريا أثر تعرضه لطعنات بالة حادة من قبل عدة انفار خلال عملية سلبه وشقيقه هواتفهما الجوالة ومبالغ مالية بجهة العوينة ولما حاول الشقيق الأكبر البالغ من العمر 22,سنة انقاذ شقيقه سدد له المعتدين طعنات في انحاء مختلفة من جسده وقد خضع لعملية جراحية وهو تحت العناية المركزة وحالته حرجة ....

وقد وحين الجناة بحالة فرار ولا تزال الابحاث جارية القبض عليهم...


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188094

Ryan81  (Tunisia)  |Mercredi 28 Août 2019 à 15h 30m |           
الله لا ترحم بورقيبة وبن علي على هالمشطرة اللي كونوهالنا , حاربتو الدين وشرعتو للفساد والعصابات, والإنحلال الأخلاقي , هاونا توا نعانو فيهم , الله يهلكهم ويهلك كل من ينوح عليهم من عبير لبرهان للصهيوني القفراش



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