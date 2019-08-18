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المرزوقي : أنا من ساهم في اشعاع تونس دوليّا وكنت من صنّاع التوافق الحقيقي وتصدّيت لدولتين خليجيتين

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
باب نات - قال الرئيس السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية 2019، منصف المرزوقي إن التوافق القائم منذ 2014 هو توافق مغشوش ليس سوى إلا صفقة وفق تعبيره.

وأكّد المرزوقي في حوار على قناة أم تونيزيا أنه في 2011 كان من صناع التوافق الحقيقي بين العلمانيين والاسلاميين.


وعدّد المرزوقي ما يعتبرها انجازات خلال فترة رئاسته وأكّد على أنه ساهم في اشعاع تونس دوليا ودافع عن شرف تونس وسيادتها أمام محاولات دولتين خليجيتين التدخل في الشؤون التونسية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187560

Lechef  ()  |Dimanche 18 Août 2019 à 11h 27m |           
Non Monsieur on dirait que vous n'habitez pas en Tunisie .Vos bilans sont négatifs durant 9 ans.Le peuple souffre encore pour survivre .



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