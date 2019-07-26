الأمم المتحدة ... دقيقة صمت ترحما على الباجي قايد السبسي

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - وقف الخميس 25 جويلية 2019 ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي الذي توفي بالمستشفى العسكري بالعاصمة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية، إنه تقرر على اثر هذا المصاب الجلل تنكيس الاعلام في مؤسسات المنتظم الأممي في نيويورك يوم الجمعة 26 جويلية 2919 حدادا على رئيس الجمهورية التونسية. كما ستنظم الجمعية العامة يوم الخميس غرة أوت القادم جلسة خاصة لتأبين الرئيس الراحل.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية، إنه تقرر على اثر هذا المصاب الجلل تنكيس الاعلام في مؤسسات المنتظم الأممي في نيويورك يوم الجمعة 26 جويلية 2919 حدادا على رئيس الجمهورية التونسية. كما ستنظم الجمعية العامة يوم الخميس غرة أوت القادم جلسة خاصة لتأبين الرئيس الراحل.
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Par:lechef ( )
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