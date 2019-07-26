عبير موسي : نحن لا نعترف بالمنظومة الحالية و لن نحضر جنازة قايد السبسي

Vendredi 26 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - في تصريح لها خلال اجتماع شعبي قالت عبير موسي رئيس الحزب الحر الدستوري بأنها و حزبها لا يعترفون بالمنظومة الحالية و عليه فإنهم سيقاطعون الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي السبت.