عبير موسي : نحن لا نعترف بالمنظومة الحالية و لن نحضر جنازة قايد السبسي

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح لها خلال اجتماع شعبي قالت عبير موسي رئيس الحزب الحر الدستوري بأنها و حزبها لا يعترفون بالمنظومة الحالية و عليه فإنهم سيقاطعون الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي السبت.
En continu
- Hier 21:09 أردوغان: السبسي سيظل يُذكر بخدماته لتونس
- Hier 20:45 اليوم نعلنها للعالم! لقد أفلتت ثورتنا..
- Hier 18:17 عباس يعلن الحداد 3 أيام إثر رحيل السبسي
- Hier 18:11 تونس الصغيرة، تعطي الدروس الكبيرة
- Hier 13:32 تونس: إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام
- Hier 12:54 المرزوقي ينعي السبسي ويدعو لتناسي الخصومات
- Hier 11:09 وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي
- Hier 10:02 وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي صباح اليوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:15
|19:33
|16:16
|12:33
|05:20
|03:36
|
30°
|42°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|42°-28
|37°-24
|33°-22
|33°-22
|33°-23
Follow @babnet_Tunisie
(129 506) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 825) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 557) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 493) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 60 214) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 54 244) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 699) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 289) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 990) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 736) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 629) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 899) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 41 595) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 454) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 40 748) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 239) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 39 286) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 38 768) البيان الفضيحة..
( 37 650) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 959) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:sarramba (France )
Sur: تونس: إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام