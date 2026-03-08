Babnet   Latest update 07:45 Tunis

أتلتيكو مدريد يؤكد تمسكه ببقاء غريزمان حتى نهاية الموسم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac99393e9b93.16065055_epgkifqmnlojh.jpg>
غريزمان خلال مشاركته في مباراة أتلتيكو أمام سوسيداد
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 07:30
      
أكد نادي أتلتيكو مدريد تمسكه ببقاء مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان إلى غاية نهاية الموسم الجاري، رغم المحادثات الجارية مع نادي أورلاندو سيتي الأمريكي.
وقال المدير الرياضي للنادي، ماتيو أليماني، إن غريزمان، المرتبط بعقد يمتد لموسمين إضافيين بعد الموسم الحالي، يعد "أسطورة" داخل الفريق، مشددا على أنه سيواصل مشواره مع النادي.
ولم يتم، بحسب محيط اللاعب، التوصل إلى أي اتفاق مع أورلاندو سيتي حتى الآن، علما أن غريزمان، البالغ من العمر 34 سنة، يعد الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد برصيد 210 أهداف.
