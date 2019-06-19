سامية عبّو تكشف : نبيل القروي تحصّل على 4 مليارات من فجر ليبيا بواسطة شفيق الجراية

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - اعتبرت الاربعاء 19 جوان، النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو أن المرشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي يمثّل خطرا على الأمن القومي التونسي.
وقالت في حوار على اذاعة اي أف أم "من يتحصّل على تمويل أجنبي الممنوع بالقانون لأنه يمس من السيادة الوطنية لا يمكن إلا أن يمثّل خطرا على الدولة".
وكشفت سامية عبو عن وثيقة في ملف رجل الأعمال شفيق الجراية تفيد بأن نبيل القروي تحصّل على 4 مليارات من فجر ليبيا وقالت "في اطار العمل الجمعياتي التمويل الأجنبي موش ممنوع آما في العمل الحزب والسياسي هذا ممنوع".
وقالت في حوار على اذاعة اي أف أم "من يتحصّل على تمويل أجنبي الممنوع بالقانون لأنه يمس من السيادة الوطنية لا يمكن إلا أن يمثّل خطرا على الدولة".
وكشفت سامية عبو عن وثيقة في ملف رجل الأعمال شفيق الجراية تفيد بأن نبيل القروي تحصّل على 4 مليارات من فجر ليبيا وقالت "في اطار العمل الجمعياتي التمويل الأجنبي موش ممنوع آما في العمل الحزب والسياسي هذا ممنوع".
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Par:mongi (Tunisia )
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