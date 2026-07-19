JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:15 Tunis

نهائيات كأس العالم لكرة القدم من 1930 إلى 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5cb8f15b9ef3.28205328_gilpfjomqkehn.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 12:43 قراءة: 3 د, 26 ث
      
نورالدين بن منصور

نهائي كأس العالم 2026

ستخوض الأرجنتين نهائي كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، لتصبح ثاني أكثر المنتخبات وصولا إلى المباراة النهائية بعد ألمانيا التي بلغت النهائي 8 مرات. أما إسبانيا، فستخوض النهائي للمرة الثانية فقط، بعد تتويجها الأول في نسخة 2010.

النهائيات السابقة

1930: أوروغواي 4-2 الأرجنتين

في أول نهائي في تاريخ كأس العالم، واجهت الأرجنتين منتخب أوروغواي صاحب الأرض، في إعادة لنهائي أولمبياد 1928. وسافر نحو 15 ألف مشجع من بوينس آيرس إلى مونتيفيديو لمساندة منتخبهم، لكنهم عادوا بخيبة أمل بعدما قلب أصحاب الأرض تأخرهم إلى فوز بنتيجة 4-2، رغم تقدم الأرجنتين بفضل هدف غييرمو ستابيلي الثامن في البطولة. وأعقبت المباراة أعمال شغب، حيث تعرضت سفارة أوروغواي في بوينس آيرس للرشق بالحجارة.

1978: الأرجنتين 3-1 هولندا (بعد الوقت الإضافي)

أحرزت الأرجنتين أول ألقابها العالمية في ظل الحكم العسكري الذي كان قائما آنذاك، وسط جدل رافق البطولة، خاصة بعد فوزها على بيرو 6-0 في الدور الثاني، وهي النتيجة التي مكنتها من بلوغ النهائي. وفي المباراة الختامية، سجل ماريو كيمبس هدفين ليقود منتخب بلاده إلى التتويج، وسط احتفالات كبيرة.

1986: الأرجنتين 3-2 ألمانيا

قاد دييغو مارادونا منتخب الأرجنتين إلى لقبه الثاني بعد أداء استثنائي طوال البطولة. وفي النهائي، تقدمت الأرجنتين بهدفين قبل أن تعود ألمانيا وتعدل النتيجة، لكن خورخي بوروتشاغا سجل هدف الفوز ليمنح "التانغو" اللقب العالمي.

1990: ألمانيا 1-0 الأرجنتين

ثأرت ألمانيا لخسارتها قبل أربع سنوات، بعدما حسمت النهائي بهدف من ركلة جزاء نفذها أندرياس بريمه، ليقود لوثار ماتيوس منتخب بلاده إلى لقبه الثالث، بينما غادر مارادونا الملعب باكيا بعد صافرة النهاية.

2010: إسبانيا 1-0 هولندا (بعد الوقت الإضافي)

حققت إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها بعد جيل ذهبي توج أيضا ببطولتي أوروبا 2008 و2012. وسجل أندريس إنييستا هدف الفوز في الدقيقة 116، فيما كانت الأرجنتين قد غادرت البطولة من ربع النهائي بخسارة قاسية أمام ألمانيا.

2014: ألمانيا 1-0 الأرجنتين (بعد الوقت الإضافي)

للمرة الثالثة، التقى المنتخبان الألماني والأرجنتيني في نهائي كأس العالم، وحسم ماريو غوتزه اللقاء بهدف تاريخي في الوقت الإضافي، ليحرم ليونيل ميسي من التتويج باللقب العالمي آنذاك.

2022: الأرجنتين 4-2 فرنسا بركلات الترجيح

شهد نهائي مونديال قطر واحدا من أعظم النهائيات في تاريخ البطولة. وبعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، حسمت الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح 4-2، لتتوج بكأس العالم للمرة الثالثة، ويحقق ليونيل ميسي حلمه برفع الكأس العالمية لأول مرة.

عدد مرات التتويج بكأس العالم

* البرازيل: 5 ألقاب.
* ألمانيا: 4 ألقاب.
* إيطاليا: 4 ألقاب.
* الأرجنتين: 3 ألقاب.
* فرنسا: 2 لقبان.

أكثر المنتخبات وصولا إلى النهائي

* ألمانيا: 8 مرات.
* الأرجنتين: 7 مرات.
* إيطاليا: 6 مرات.
* البرازيل: 6 مرات.
* فرنسا: 4 مرات.
* هولندا: 3 مرات.
* إسبانيا: مرتان.
* المجر: مرتان.
* تشيكوسلوفاكيا: مرتان.
* إنجلترا: مرة واحدة.

سجل نهائيات كأس العالم

| السنة | البطل | النتيجة | الوصيف |
| --------- | ----------------------- | ------------------------- | ----------------------- |
| 2026 | إسبانيا / الأرجنتين | -:- | إسبانيا / الأرجنتين |
| 2022 | الأرجنتين | 7-5 بركلات الترجيح | فرنسا |
| 2018 | فرنسا | 4-2 | كرواتيا |
| 2014 | ألمانيا | 1-0 بعد الوقت الإضافي | الأرجنتين |
| 2010 | إسبانيا | 1-0 بعد الوقت الإضافي | هولندا |
| 2006 | إيطاليا | 6-4 بركلات الترجيح | فرنسا |
| 2002 | البرازيل | 2-0 | ألمانيا |
| 1998 | فرنسا | 3-0 | البرازيل |
| 1994 | البرازيل | 3-2 بركلات الترجيح | إيطاليا |
| 1990 | ألمانيا | 1-0 | الأرجنتين |
| 1986 | الأرجنتين | 3-2 | ألمانيا |
| 1982 | إيطاليا | 3-1 | ألمانيا |
| 1978 | الأرجنتين | 3-1 بعد الوقت الإضافي | هولندا |
| 1974 | ألمانيا | 2-1 | هولندا |
| 1970 | البرازيل | 4-1 | إيطاليا |
| 1966 | إنجلترا | 4-2 بعد الوقت الإضافي | ألمانيا |
| 1962 | البرازيل | 3-1 | تشيكوسلوفاكيا |
| 1958 | البرازيل | 5-2 | السويد |
| 1954 | ألمانيا | 3-2 | المجر |
| 1938 | إيطاليا | 4-2 | المجر |
| 1934 | إيطاليا | 2-1 | تشيكوسلوفاكيا |
| 1930 | أوروغواي | 4-2 | الأرجنتين |
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333149

babnet

كل الأخبار...

13:15 - برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في تونس ليوم الأحد 19 جويلية
13:14 - الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي: العرض الفرجوي "الرحالة" لسيرك باباروني يحتفي بالطبيعة ويحذر من اختلال توازنها
12:43 - نهائيات كأس العالم لكرة القدم من 1930 إلى 2026
12:28 - طقس ( نشرة متابعة).... تواصل موجة الحرارة مع ظهور الشهيلي إلى غاية الثلاثاء القادم
11:36 - الاتحاد الفرنسي يعلن رحيل ديدييه ديشامب بعد مونديال 2026
11:35 - الستاغ: إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الحادية عشر صباحا و الرابعة بعد الزوال في عدد من الجهات
10:50 - الشاب خالد يحيي ثاني سهرات الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي
10:17 - مهرجان حمامات الدولي: يارا تلامس قلوب جمهورها بأشهر أغانيها التي رسّخت نجوميتها
10:13 - كأس العالم 2026: "فيفا" ترصد سبعة ملايين تعليق مسيء للاعبين والأجهزة الفنية خلال المونديال
10:04 - الإدارة العامة للأداءات تذكّر بآخر أجل يوم 20 جويلية 2026 لإيداع التّصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدّفع عن بعد
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 جويلية 2026 | 4 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:16
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 10
Babnet
Babnet44°
44° Babnet
الــرياح:
5.26 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-32
42°-32
44°-32
42°-31
41°-29
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio