نهائيات كأس العالم لكرة القدم من 1930 إلى 2026
نورالدين بن منصور
نهائي كأس العالم 2026ستخوض الأرجنتين نهائي كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، لتصبح ثاني أكثر المنتخبات وصولا إلى المباراة النهائية بعد ألمانيا التي بلغت النهائي 8 مرات. أما إسبانيا، فستخوض النهائي للمرة الثانية فقط، بعد تتويجها الأول في نسخة 2010.
النهائيات السابقة
1930: أوروغواي 4-2 الأرجنتينفي أول نهائي في تاريخ كأس العالم، واجهت الأرجنتين منتخب أوروغواي صاحب الأرض، في إعادة لنهائي أولمبياد 1928. وسافر نحو 15 ألف مشجع من بوينس آيرس إلى مونتيفيديو لمساندة منتخبهم، لكنهم عادوا بخيبة أمل بعدما قلب أصحاب الأرض تأخرهم إلى فوز بنتيجة 4-2، رغم تقدم الأرجنتين بفضل هدف غييرمو ستابيلي الثامن في البطولة. وأعقبت المباراة أعمال شغب، حيث تعرضت سفارة أوروغواي في بوينس آيرس للرشق بالحجارة.
1978: الأرجنتين 3-1 هولندا (بعد الوقت الإضافي)أحرزت الأرجنتين أول ألقابها العالمية في ظل الحكم العسكري الذي كان قائما آنذاك، وسط جدل رافق البطولة، خاصة بعد فوزها على بيرو 6-0 في الدور الثاني، وهي النتيجة التي مكنتها من بلوغ النهائي. وفي المباراة الختامية، سجل ماريو كيمبس هدفين ليقود منتخب بلاده إلى التتويج، وسط احتفالات كبيرة.
1986: الأرجنتين 3-2 ألمانياقاد دييغو مارادونا منتخب الأرجنتين إلى لقبه الثاني بعد أداء استثنائي طوال البطولة. وفي النهائي، تقدمت الأرجنتين بهدفين قبل أن تعود ألمانيا وتعدل النتيجة، لكن خورخي بوروتشاغا سجل هدف الفوز ليمنح "التانغو" اللقب العالمي.
1990: ألمانيا 1-0 الأرجنتينثأرت ألمانيا لخسارتها قبل أربع سنوات، بعدما حسمت النهائي بهدف من ركلة جزاء نفذها أندرياس بريمه، ليقود لوثار ماتيوس منتخب بلاده إلى لقبه الثالث، بينما غادر مارادونا الملعب باكيا بعد صافرة النهاية.
2010: إسبانيا 1-0 هولندا (بعد الوقت الإضافي)حققت إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها بعد جيل ذهبي توج أيضا ببطولتي أوروبا 2008 و2012. وسجل أندريس إنييستا هدف الفوز في الدقيقة 116، فيما كانت الأرجنتين قد غادرت البطولة من ربع النهائي بخسارة قاسية أمام ألمانيا.
2014: ألمانيا 1-0 الأرجنتين (بعد الوقت الإضافي)للمرة الثالثة، التقى المنتخبان الألماني والأرجنتيني في نهائي كأس العالم، وحسم ماريو غوتزه اللقاء بهدف تاريخي في الوقت الإضافي، ليحرم ليونيل ميسي من التتويج باللقب العالمي آنذاك.
2022: الأرجنتين 4-2 فرنسا بركلات الترجيحشهد نهائي مونديال قطر واحدا من أعظم النهائيات في تاريخ البطولة. وبعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، حسمت الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح 4-2، لتتوج بكأس العالم للمرة الثالثة، ويحقق ليونيل ميسي حلمه برفع الكأس العالمية لأول مرة.
عدد مرات التتويج بكأس العالم* البرازيل: 5 ألقاب.
* ألمانيا: 4 ألقاب.
* إيطاليا: 4 ألقاب.
* الأرجنتين: 3 ألقاب.
* فرنسا: 2 لقبان.
أكثر المنتخبات وصولا إلى النهائي* ألمانيا: 8 مرات.
* الأرجنتين: 7 مرات.
* إيطاليا: 6 مرات.
* البرازيل: 6 مرات.
* فرنسا: 4 مرات.
* هولندا: 3 مرات.
* إسبانيا: مرتان.
* المجر: مرتان.
* تشيكوسلوفاكيا: مرتان.
* إنجلترا: مرة واحدة.
سجل نهائيات كأس العالم| السنة | البطل | النتيجة | الوصيف |
| --------- | ----------------------- | ------------------------- | ----------------------- |
| 2026 | إسبانيا / الأرجنتين | -:- | إسبانيا / الأرجنتين |
| 2022 | الأرجنتين | 7-5 بركلات الترجيح | فرنسا |
| 2018 | فرنسا | 4-2 | كرواتيا |
| 2014 | ألمانيا | 1-0 بعد الوقت الإضافي | الأرجنتين |
| 2010 | إسبانيا | 1-0 بعد الوقت الإضافي | هولندا |
| 2006 | إيطاليا | 6-4 بركلات الترجيح | فرنسا |
| 2002 | البرازيل | 2-0 | ألمانيا |
| 1998 | فرنسا | 3-0 | البرازيل |
| 1994 | البرازيل | 3-2 بركلات الترجيح | إيطاليا |
| 1990 | ألمانيا | 1-0 | الأرجنتين |
| 1986 | الأرجنتين | 3-2 | ألمانيا |
| 1982 | إيطاليا | 3-1 | ألمانيا |
| 1978 | الأرجنتين | 3-1 بعد الوقت الإضافي | هولندا |
| 1974 | ألمانيا | 2-1 | هولندا |
| 1970 | البرازيل | 4-1 | إيطاليا |
| 1966 | إنجلترا | 4-2 بعد الوقت الإضافي | ألمانيا |
| 1962 | البرازيل | 3-1 | تشيكوسلوفاكيا |
| 1958 | البرازيل | 5-2 | السويد |
| 1954 | ألمانيا | 3-2 | المجر |
| 1938 | إيطاليا | 4-2 | المجر |
| 1934 | إيطاليا | 2-1 | تشيكوسلوفاكيا |
| 1930 | أوروغواي | 4-2 | الأرجنتين |
نهائي كأس العالم 2026ستخوض الأرجنتين نهائي كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، لتصبح ثاني أكثر المنتخبات وصولا إلى المباراة النهائية بعد ألمانيا التي بلغت النهائي 8 مرات. أما إسبانيا، فستخوض النهائي للمرة الثانية فقط، بعد تتويجها الأول في نسخة 2010.
النهائيات السابقة
1930: أوروغواي 4-2 الأرجنتينفي أول نهائي في تاريخ كأس العالم، واجهت الأرجنتين منتخب أوروغواي صاحب الأرض، في إعادة لنهائي أولمبياد 1928. وسافر نحو 15 ألف مشجع من بوينس آيرس إلى مونتيفيديو لمساندة منتخبهم، لكنهم عادوا بخيبة أمل بعدما قلب أصحاب الأرض تأخرهم إلى فوز بنتيجة 4-2، رغم تقدم الأرجنتين بفضل هدف غييرمو ستابيلي الثامن في البطولة. وأعقبت المباراة أعمال شغب، حيث تعرضت سفارة أوروغواي في بوينس آيرس للرشق بالحجارة.
1978: الأرجنتين 3-1 هولندا (بعد الوقت الإضافي)أحرزت الأرجنتين أول ألقابها العالمية في ظل الحكم العسكري الذي كان قائما آنذاك، وسط جدل رافق البطولة، خاصة بعد فوزها على بيرو 6-0 في الدور الثاني، وهي النتيجة التي مكنتها من بلوغ النهائي. وفي المباراة الختامية، سجل ماريو كيمبس هدفين ليقود منتخب بلاده إلى التتويج، وسط احتفالات كبيرة.
1986: الأرجنتين 3-2 ألمانياقاد دييغو مارادونا منتخب الأرجنتين إلى لقبه الثاني بعد أداء استثنائي طوال البطولة. وفي النهائي، تقدمت الأرجنتين بهدفين قبل أن تعود ألمانيا وتعدل النتيجة، لكن خورخي بوروتشاغا سجل هدف الفوز ليمنح "التانغو" اللقب العالمي.
1990: ألمانيا 1-0 الأرجنتينثأرت ألمانيا لخسارتها قبل أربع سنوات، بعدما حسمت النهائي بهدف من ركلة جزاء نفذها أندرياس بريمه، ليقود لوثار ماتيوس منتخب بلاده إلى لقبه الثالث، بينما غادر مارادونا الملعب باكيا بعد صافرة النهاية.
2010: إسبانيا 1-0 هولندا (بعد الوقت الإضافي)حققت إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها بعد جيل ذهبي توج أيضا ببطولتي أوروبا 2008 و2012. وسجل أندريس إنييستا هدف الفوز في الدقيقة 116، فيما كانت الأرجنتين قد غادرت البطولة من ربع النهائي بخسارة قاسية أمام ألمانيا.
2014: ألمانيا 1-0 الأرجنتين (بعد الوقت الإضافي)للمرة الثالثة، التقى المنتخبان الألماني والأرجنتيني في نهائي كأس العالم، وحسم ماريو غوتزه اللقاء بهدف تاريخي في الوقت الإضافي، ليحرم ليونيل ميسي من التتويج باللقب العالمي آنذاك.
2022: الأرجنتين 4-2 فرنسا بركلات الترجيحشهد نهائي مونديال قطر واحدا من أعظم النهائيات في تاريخ البطولة. وبعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، حسمت الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح 4-2، لتتوج بكأس العالم للمرة الثالثة، ويحقق ليونيل ميسي حلمه برفع الكأس العالمية لأول مرة.
عدد مرات التتويج بكأس العالم* البرازيل: 5 ألقاب.
* ألمانيا: 4 ألقاب.
* إيطاليا: 4 ألقاب.
* الأرجنتين: 3 ألقاب.
* فرنسا: 2 لقبان.
أكثر المنتخبات وصولا إلى النهائي* ألمانيا: 8 مرات.
* الأرجنتين: 7 مرات.
* إيطاليا: 6 مرات.
* البرازيل: 6 مرات.
* فرنسا: 4 مرات.
* هولندا: 3 مرات.
* إسبانيا: مرتان.
* المجر: مرتان.
* تشيكوسلوفاكيا: مرتان.
* إنجلترا: مرة واحدة.
سجل نهائيات كأس العالم| السنة | البطل | النتيجة | الوصيف |
| --------- | ----------------------- | ------------------------- | ----------------------- |
| 2026 | إسبانيا / الأرجنتين | -:- | إسبانيا / الأرجنتين |
| 2022 | الأرجنتين | 7-5 بركلات الترجيح | فرنسا |
| 2018 | فرنسا | 4-2 | كرواتيا |
| 2014 | ألمانيا | 1-0 بعد الوقت الإضافي | الأرجنتين |
| 2010 | إسبانيا | 1-0 بعد الوقت الإضافي | هولندا |
| 2006 | إيطاليا | 6-4 بركلات الترجيح | فرنسا |
| 2002 | البرازيل | 2-0 | ألمانيا |
| 1998 | فرنسا | 3-0 | البرازيل |
| 1994 | البرازيل | 3-2 بركلات الترجيح | إيطاليا |
| 1990 | ألمانيا | 1-0 | الأرجنتين |
| 1986 | الأرجنتين | 3-2 | ألمانيا |
| 1982 | إيطاليا | 3-1 | ألمانيا |
| 1978 | الأرجنتين | 3-1 بعد الوقت الإضافي | هولندا |
| 1974 | ألمانيا | 2-1 | هولندا |
| 1970 | البرازيل | 4-1 | إيطاليا |
| 1966 | إنجلترا | 4-2 بعد الوقت الإضافي | ألمانيا |
| 1962 | البرازيل | 3-1 | تشيكوسلوفاكيا |
| 1958 | البرازيل | 5-2 | السويد |
| 1954 | ألمانيا | 3-2 | المجر |
| 1938 | إيطاليا | 4-2 | المجر |
| 1934 | إيطاليا | 2-1 | تشيكوسلوفاكيا |
| 1930 | أوروغواي | 4-2 | الأرجنتين |
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