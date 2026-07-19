نهائيات كأس العالم لكرة القدم من 1930 إلى 2026

نهائي كأس العالم 2026





النهائيات السابقة





1930: أوروغواي 4-2 الأرجنتين



1978: الأرجنتين 3-1 هولندا (بعد الوقت الإضافي)



1986: الأرجنتين 3-2 ألمانيا



1990: ألمانيا 1-0 الأرجنتين



2010: إسبانيا 1-0 هولندا (بعد الوقت الإضافي)



2014: ألمانيا 1-0 الأرجنتين (بعد الوقت الإضافي)



2022: الأرجنتين 4-2 فرنسا بركلات الترجيح



عدد مرات التتويج بكأس العالم



أكثر المنتخبات وصولا إلى النهائي



سجل نهائيات كأس العالم



ستخوضنهائي كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، لتصبح ثاني أكثر المنتخبات وصولا إلى المباراة النهائية بعدالتي بلغت النهائي. أما، فستخوض النهائي للمرة الثانية فقط، بعد تتويجها الأول في نسخة 2010.في أول نهائي في تاريخ كأس العالم، واجهت الأرجنتين منتخب أوروغواي صاحب الأرض، في إعادة لنهائي أولمبياد 1928. وسافر نحومن بوينس آيرس إلى مونتيفيديو لمساندة منتخبهم، لكنهم عادوا بخيبة أمل بعدما قلب أصحاب الأرض تأخرهم إلى فوز بنتيجة، رغم تقدم الأرجنتين بفضل هدفالثامن في البطولة. وأعقبت المباراة أعمال شغب، حيث تعرضت سفارة أوروغواي في بوينس آيرس للرشق بالحجارة.أحرزت الأرجنتين أول ألقابها العالمية في ظل الحكم العسكري الذي كان قائما آنذاك، وسط جدل رافق البطولة، خاصة بعد فوزها على بيروفي الدور الثاني، وهي النتيجة التي مكنتها من بلوغ النهائي. وفي المباراة الختامية، سجلهدفين ليقود منتخب بلاده إلى التتويج، وسط احتفالات كبيرة.قادمنتخب الأرجنتين إلى لقبه الثاني بعد أداء استثنائي طوال البطولة. وفي النهائي، تقدمت الأرجنتين بهدفين قبل أن تعود ألمانيا وتعدل النتيجة، لكنسجل هدف الفوز ليمنح "التانغو" اللقب العالمي.ثأرت ألمانيا لخسارتها قبل أربع سنوات، بعدما حسمت النهائي بهدف من ركلة جزاء نفذها، ليقودمنتخب بلاده إلى لقبه الثالث، بينما غادر مارادونا الملعب باكيا بعد صافرة النهاية.حققت إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها بعد جيل ذهبي توج أيضا ببطولتي أوروبا 2008 و2012. وسجلهدف الفوز في الدقيقة، فيما كانت الأرجنتين قد غادرت البطولة من ربع النهائي بخسارة قاسية أمام ألمانيا.للمرة الثالثة، التقى المنتخبان الألماني والأرجنتيني في نهائي كأس العالم، وحسماللقاء بهدف تاريخي في الوقت الإضافي، ليحرممن التتويج باللقب العالمي آنذاك.شهد نهائي مونديال قطر واحدا من أعظم النهائيات في تاريخ البطولة. وبعد التعادلفي الوقتين الأصلي والإضافي، حسمت الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح، لتتوج بكأس العالم للمرة الثالثة، ويحققحلمه برفع الكأس العالمية لأول مرة.ألقاب.ألقاب.ألقاب.ألقاب.لقبان.مرات.مرات.مرات.مرات.مرات.مرات.| --------- | ----------------------- | ------------------------- | ----------------------- |