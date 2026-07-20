عجز حصيلة الطاقة الأولية في تونس يرتفع إلى 2.5 مليون طن مكافئ نفط موفى ماي 2026

أظهرتفي تونس عجزًا قدرهإلى موفى شهر، مسجلة ارتفاعًا بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، باحتساب معلوم عبور الغاز الجزائري، وفق تقريرحول الظرف الطاقي.وبلغت، التي تعكس نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك،إلى موفى ماي 2026، مقابلخلال الفترة نفسها من السنة الماضية.أما، فقد تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية إلى، مقابلفي موفى ماي 2025.وأوضح التقرير أنبلغت، مسجلة انخفاضًا بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعزى أساسًا إلى تراجع الإنتاج الوطني منولا تزال موارد الطاقة الأولية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج الوطني من النفط والغاز، اللذين يمثلانمن إجمالي الموارد، في حين لا تتجاوز مساهمة، سواء من إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو المنتجين الخواص أو الإنتاج الذاتي،من إجمالي الموارد.وأشار المرصد إلى أنسجل انخفاضًا بنسبةإلى موفى ماي 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.وفي المقابل، ارتفعبنسبة، مدفوعًا بزيادة الطلب علىبنسبة، بينما ظل الطلب علىشبه مستقر، في حين ارتفعبنسبةكما شهدت تركيبة الطلب على الطاقة الأولية تغيرًا طفيفًا، إذ ارتفعت حصةمنإلى، مقابل تراجع حصةمنإلى، في حين ارتفعت مساهمةمنإلىخلال الفترة الممتدة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026.