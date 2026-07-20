JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:40 Tunis

عجز حصيلة الطاقة الأولية في تونس يرتفع إلى 2.5 مليون طن مكافئ نفط موفى ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petrole2016.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 17:37 قراءة: 1 د, 27 ث
      
أظهرت حصيلة الطاقة الأولية في تونس عجزًا قدره 2.5 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر ماي 2026، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، باحتساب معلوم عبور الغاز الجزائري، وفق تقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الظرف الطاقي.

وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تعكس نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك، 34 بالمائة إلى موفى ماي 2026، مقابل 39 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.


أما دون احتساب معلوم العبور، فقد تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 28 بالمائة، مقابل 30 بالمائة في موفى ماي 2025.


وأوضح التقرير أن موارد الطاقة الأولية بلغت 1.3 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعزى أساسًا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

ولا تزال موارد الطاقة الأولية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج الوطني من النفط والغاز، اللذين يمثلان 75 بالمائة من إجمالي الموارد، في حين لا تتجاوز مساهمة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، سواء من إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو المنتجين الخواص أو الإنتاج الذاتي، 4 بالمائة من إجمالي الموارد.

وأشار المرصد إلى أن معلوم عبور الغاز الجزائري سجل انخفاضًا بنسبة 33 بالمائة إلى موفى ماي 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وفي المقابل، ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 4 بالمائة، مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات النفطية بنسبة 7 بالمائة، بينما ظل الطلب على الغاز الطبيعي شبه مستقر، في حين ارتفع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 52 بالمائة.

كما شهدت تركيبة الطلب على الطاقة الأولية تغيرًا طفيفًا، إذ ارتفعت حصة المنتجات النفطية من 50 بالمائة إلى 51 بالمائة، مقابل تراجع حصة الغاز الطبيعي من 49 بالمائة إلى 47 بالمائة، في حين ارتفعت مساهمة الكهرباء الأولية من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333204

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  - 05:00 Spain Wins 2026 FIFA World Cup .
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 جويلية 2026 | 5 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:38
16:16
12:33
05:16
03:30
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet43°
38° Babnet
الــرياح:
3.83 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
44°-32
42°-31
41°-29
37°-28
  • Avoirs en devises 22731,3
  • (20/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37597 DT
  • (20/07)
  • 1 $ = 2,95069 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/07)     802,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/07)   29293 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio