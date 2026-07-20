تراجع موارد الغاز الطبيعي في تونس بنسبة 14% إلى موفى ماي 2026

شبه استقرار في الطلب على الغاز الطبيعي



بلغتفي تونس، والمتمثلة في، نحوإلى موفى شهر، مسجلة تراجعا بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقريرالصادر عنوأوضح التقرير أنسجل شبه استقرار، مع ارتفاع إنتاجبنسبةبنسبة، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز التجاري بالجنوب بنسبة، في حين تراجع إنتاجبنسبةوفي المقابل، انخفضتبنسبة، لتبلغإلى موفى ماي 2026.وأشار المرصد إلى أنتم تحويلها إلى، فيما خصصت الكميات المتبقية للتصدير.كما كشف التقرير عن تسجيل، بلغ، مؤكدا أن هذا الملف ما يزال في طور التسوية.وفي ما يتعلق بالواردات، ارتفعتبنسبةلتبلغ، بينما سجلشبه استقرار عندأظهر التقرير أنبقي شبه مستقر إلى موفى ماي 2026، ليستقر عند، سواء بالنسبة للغاز الموجه لإنتاج الكهرباء أو للاستهلاك النهائي.ويواصلتصدره قائمة أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي، مستحوذا على، في ظل اعتماد إنتاج الكهرباء في تونس على الغاز الطبيعي بنسبة تقاربأما بالنسبة للاستهلاك النهائي، فقد استقر الطلب عند، مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبةفي استهلاك الحرفاء المرتبطين بشبكتي الضغط المتوسط والمنخفض، مقابل تراجع استهلاك الحرفاء ذوي الضغط العالي بنسبةكما سجلانخفاضا بنسبةليبلغ، في حين ارتفعبنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق التقرير.