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رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي أعضاء المجلس المحلّي بالحرايريّة

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 16:14 قراءة: 1 د, 26 ث
      
التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ، اليوم الاثنين بقصر باردو، أعضاء المجلس المحلي بالحرايريّة، وذلك بحضور النائب عن الدائرة الانتخابيّة الحرايريّة عزالدّين التايب .

وأكد أعضاء المجلس المحلي ، وفق بلاغ للبرلمان ، حرصهم على الإسهام في النهوض بمعتمدية الحرايرية، داعين إلى مزيد دعم صلاحيات المجالس المحلية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في بلورة الأولويات التنموية ومتابعة تنفيذها.


وبينوا ان المطلب الأساسي يتمثّل في إحداث بلدية بالحرايرية، اعتبارًا للكثافة السكانية التي تشهدها المعتمدية وتوفّر المقومات اللازمة لذلك، مشيرين إلى انها تعد من أكبر المعتمديات وتضمّ تسع عمادات مؤكدين في الآن نفسه أنّ إحداث بلدية من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات المسداة للمواطنين والاستجابة لحاجيات الجهة.


كما تطرّقوا إلى عدد من المشاغل ، من أبرزها النقص المسجّل في بعض المرافق العمومية بعدد من العمادات والإشكاليات المتعلقة بالنقل مقترحين تنظيم زيارة ميدانية لوفد من مجلس نواب الشعب إلى المنطقة للاطلاع على واقع الجهة ومعاينة أبرز الإشكاليات المطروحة.

من جهة أخرى، أثار المتدخلون جملة من المسائل المتعلّقة بالاشخاص ذوي الإعاقة مؤكدين ضرورة تهيئة البنية التحتية، ولا سيما بالمؤسسات العمومية، بما يراعي خصوصيات هذه الفئة إلى جانب الدعوة إلى تفعيل النصوص التشريعية ذات الصلة بما يكفل مزيد إدماجها وتيسير نفاذها إلى مختلف المرافق والخدمات.

ونوه رئيس البرلمان بالمناسبة ، بالدور الذي تضطلع به المجالس المحلية باعتبارها قوة اقتراح ومتابعة للمشاريع التنموية، لا سيما في مرحلة تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2030/2026، مؤكدا انها ستضطلع بدور محوري خلال المرحلة المقبلة، تجسيدًا للفلسفة التي أرساها دستور 25 جويلية 2022 والقائمة على تكامل أدوار مختلف المجالس المنتخبة في إطار وحدة الدولة، بما يعزّز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وبين ان المجالس المحلية تمثّل حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين، بما يمكنها من تشخيص احتياجاتهم ونقل مشاغلهم ومقترحاتهم إلى مختلف الهياكل المعنية، بما يسهم في الارتقاء بنجاعة العمل التنموي وترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية.
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