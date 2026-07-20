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توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المجلس التونسي الإفريقي للأعمال وولاية باوتشي النيجيرية

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 17:09 قراءة: 1 د, 14 ث
      
تمّ التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين المجلس التونسي الإفريقي للأعمال وولاية باوتشي النيجيرية، تتعلق بتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 3 ميغاواط، وإنجاز مشروع لتوزيع مياه الشرب الصالحة في منطقة داس، إلى جانب إنشاء مصنع لصناعة الطائرات دون طيار.
وأوضح المجلس التونسي الإفريقي للأعمال، في بلاغ نشره يوم الاثنين، أن هذه الاتفاقيات تجسد الإرادة المشتركة للطرفين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع ملموسة تساهم في خلق القيمة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.
ويُذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء على هامش بعثة اقتصادية قطاعية تونسية نُظّمت في نيجيريا خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 جويلية 2026، بمبادرة من المجلس التونسي الإفريقي للأعمال وبالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وضمّ الوفد التونسي، الذي ترأسه سفير تونس لدى نيجيريا وقاده رئيس المجلس التونسي الإفريقي للأعمال، عدداً من المؤسسات الأعضاء في تجمع  الائتلاف التونسي للتنمية في إفريقيا والتي تمثل قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا والهندسة.
كما أجرى الوفد لقاءً مع حاكم ولاية باوتشي، بالا عبد القادر محمد، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات استراتيجية بين تونس وهذه الولاية الفيدرالية النيجيرية.
وأتاحت هذه المباحثات تحديد عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية، ولا سيما في ميادين البنية التحتية، والانتقال الطاقي، وتوفير مياه الشرب، والتكنولوجيات المتقدمة، وتنفيذ مشاريع هيكلية تستجيب لأولويات التنمية في ولاية باوتشي.

ومن خلال هذه البعثة، جدّد المجلس التونسي الإفريقي للأعمال والائتلاف التونسي للتنمية في إفريقيا التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين تونس ونيجيريا، مع الإسهام في الترويج للخبرات التونسية ومرافقة مشاريع التنمية الكبرى في القارة الإفريقية، وفق ما جاء في المصدر ذاته.
نهل
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