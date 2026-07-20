11 لاعبا يحملون آمال كرة الطاولة التونسية في بطولة إفريقيا للشبان بغانا من 20 الى 27 جويلية

تشارك تونس ب11 لاعبا (7 في صنف الفتيان و4 في صنف الفتيات) في بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة التي تنطلق اليوم الاثنين لتتواصل الى غاية 27 جويلية الجاري بالعاصمة الغانية آكرا.في صنف الفتيان، يتألف المنتخب التونسي في فئة دون 19 سنة بكل من وسيم الصيد ويوسف العيدلي وامير الصيد في حين يضم في فئة تحت 15 عاما امين العموري واياد الصحراوي ومؤمن الصغير ويوسف بن ميلاد.أما في صنف الفتيات، فيتركب المنتخب التونسي من رباعي في فئة دون 15 سنة ممثلا في آلاء السعيدي وآلاء العباسي وريتاج الشريف وسلمى الشرقي.وتشارك تونس خلال هذه البطولة في مسابقات الفردي والفرق والزوجي والزوجي مختلط.وستكون البطولة الافريقية متبوعة بكأس افريقيا للشبان للفردي بالمدينة ذاتها يومي 28 و29 جويلية الجاري. وستكون كرة الطاولة التونسية ممثلة بكل من وسيم الصيد ويوسف العيدلي في فئة دون 19 سنة ومؤمن الصغير وامين العموري وآلاء السعيدي وآلاء عباسي في فئة أقل من 15 سنة.ويشرف على تدريب المنتخب الوطني في المسابقتين المذكورتين المدربان الوطنيان مراد سطا وغازي بالكاهية.