ارتفاع الإنتاج الوطني للكهرباء بنسبة 6% إلى موفى ماي 2026

ارتفعفي تونس بنسبةإلى موفى شهر، ليبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقريرالصادر عنوأوضح التقرير أن الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية سجل بدوره ارتفاعا بنسبة، فيما غطتوحافظتعلى موقعها كأكبر منتج للكهرباء في البلاد، بعدما استحوذت علىإلى موفى ماي 2026.وبلغتنحو، في وقت تم فيه تركيز حواليمن أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني بالقطاع السكني، إضافة إلىعلى شبكات الجهد المتوسط والعالي لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية والفلاحية.وفي المقابل، تراجعبنسبةليبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025.وأشار التقرير إلى أنشهدت شبه استقرار بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026، مع تراجع مبيعات الحرفاء المرتبطين بالجهد العالي بنسبة، وانخفاض مبيعات حرفاء الجهد المتوسط بنسبةوأوضح المرصد أن بيانات مبيعات الجهد المنخفض، الموجهة أساسا إلى القطاع السكني، تعتمد على الفوترة كل شهرين، ويستند نحو نصفها إلى تقديرات، وهو ما لا يسمح بتكوين صورة دقيقة عن الاستهلاك الفعلي.وظلأكبر مستهلك للكهرباء، مستحوذا علىمن إجمالي طلب حرفاء الجهدين العالي والمتوسط.وسجلت بعض القطاعات الصناعية تراجعا في استهلاك الكهرباء، أبرزهابنسبة، وبنسبة، في حين ارتفع الاستهلاك فيبنسبة، وفيبنسبة