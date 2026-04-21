ترامب: سينتهي الأمر مع ايران بصفقة كبيرة

وبشأن وقف إطلاق النار، قال ترامب لشبكة CNBC إنه "ليس لدينا الكثير من الوقت"، مضيفاً أنه برأيه "ليس أمام إيران خيار سوى إرسال وفدها إلى المحادثات"، ومجدداً وعده بأن الملف سينتهي "بصفقة كبيرة" مع طهران.وشدد على أن الولايات المتحدة في "وضع تفاوضي قوي جداً" يسمح له – كما قال – بأن يفعل ما كان يجب على الرؤساء الأمريكيين القيام به خلال "47 عاماً مع هؤلاء الأشخاص المتعطشين للدماء" في إشارة واضحة للقيادة الإيرانية، وهو توصيف ينسجم مع خطابه التصعيدي خلال الأسابيع الماضية.المصدر: CNBC