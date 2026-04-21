ترامب: سينتهي الأمر مع ايران بصفقة كبيرة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أن الحصار البحري على إيران "كان ناجحا" وأن بلاده "تتحكم بمضيق هرمز"، في إشارة إلى أن واشنطن تستخدم السيطرة على الممر كورقة ضغط تفاوضية.
وبشأن وقف إطلاق النار، قال ترامب لشبكة CNBC إنه "ليس لدينا الكثير من الوقت"، مضيفاً أنه برأيه "ليس أمام إيران خيار سوى إرسال وفدها إلى المحادثات"، ومجدداً وعده بأن الملف سينتهي "بصفقة كبيرة" مع طهران.
وشدد على أن الولايات المتحدة في "وضع تفاوضي قوي جداً" يسمح له – كما قال – بأن يفعل ما كان يجب على الرؤساء الأمريكيين القيام به خلال "47 عاماً مع هؤلاء الأشخاص المتعطشين للدماء" في إشارة واضحة للقيادة الإيرانية، وهو توصيف ينسجم مع خطابه التصعيدي خلال الأسابيع الماضية.
المصدر: CNBC
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327837