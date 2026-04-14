باريس سان جيرمان يُقصي ليفربول بثنائية ديمبيلي ويبلغ نصف النهائي

عثمان ديمبيلي يفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان في شباك ليفربول ⚡



لمسة حاسمة تمنح الأفضلية مبكرًا! 👀 #دوري_أبطال_أوروبا#ليفربول #باريس_سان_جيرمان — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2026

عثمان ديمبيلي يضيف الهدف الثاني التسجيل لباريس سان جيرمان في شباك ليفربول #دوري_أبطال_أوروبا#ليفربول #باريس_سان_جيرمان — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2026

ودّع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، إثر خسارته على أرضه “أنفيلد” أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0، في لقاء الإياب الذي أقيم مساء الثلاثاء.وتألق Ousmane Dembélé بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 72 و90، ليؤكد تفوق الفريق الباريسي ويقوده إلى التأهل.وكرّر باريس سان جيرمان فوزه على ليفربول بنفس نتيجة مباراة الذهاب، ليحسم التأهل بمجموع مريح، ويؤكد أفضليته خلال المواجهتين.بهذا الانتصار، يبلغ الفريق الفرنسي الدور نصف النهائي عن جدارة، في انتظار التعرف على منافسه القادم من مواجهة FC Bayern Munich وReal Madrid.ويواصل باريس سان جيرمان مسيرته الأوروبية بثبات، ساعيًا إلى الذهاب بعيدًا في المنافسة على اللقب القاري.