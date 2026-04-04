ترامب: لم يتبق أمام إيران سوى 48 ساعة قبل أن ينزل عليها غضب الجحيم

ذكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتبقي 48 ساعة من المهلة التي حددها لها لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، محذرا من أنها ستواجه الجحيم إن لم يحصل ذلك.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أتذكرون حين أمهلت إيران 10 أيام لإبرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟.. الوقت ينفد، بقيت 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!".وفي أواخر مارس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام إضافية حتى السادس من أفريل، لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات سلام، زاعما أن "التمديد جاء بطلب من إيران".وهذا هو التأجيل الثاني لترامب إذ أصدر سابقا أمرا بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية مدة 5 أيام.جدير بالذكر أن وسطاء في محادثات السلام ذكروا لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران لم تطلب تعليق الضربات على منشآت الطاقة التابعة لها، ولم تقدم بعد ردا نهائيا على خطة الـ15 بندا لإنهاء الحرب.وتقدم الولايات المتحدة خطة من 15 نقطة تقتضي مقابل رفع العقوبات المشددة عن طهران، تقديم إيران تنازلات بشأن جميع نقاط الخلاف بين الجانبين، بما في ذلك برنامجيها النووي والصاروخي ودعمها للميليشيات الإقليمية.ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السادس والثلاثين على التوالي، وسط جهود دبلوماسية مكثفة للوصول إلى تسوية للنزاع.