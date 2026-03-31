السيناتور كريس ميرفي ينتقد إدارة ترامب: غياب الاستراتيجية يقود إلى “هزيمة مخزية”
وجّه السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أن غياب استراتيجية واضحة في التعامل مع إيران قد يقود الولايات المتحدة إلى “هزيمة مخزية”.
وأوضح ميرفي، في منشور عبر منصة إكس، أن ما يتم طرحه من قبل الإدارة الأمريكية يندرج ضمن أهداف تكتيكية دون إطار استراتيجي شامل، مؤكدًا أن ذلك يفسر ما وصفه بالإخفاق في إدارة الصراع.
وأضاف أن المعلومات التي استند إليها تعود إلى جلسات إحاطة سرية، مشيرًا إلى أن غياب الرؤية الاستراتيجية يجعل تحقيق الأهداف المعلنة أمرًا صعبًا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن أربع مهام رئيسية للعملية العسكرية ضد إيران، من بينها:
* تدمير القوات الجوية والبحرية الإيرانية
* الحد من القدرات الصاروخية
* القضاء على الصناعة العسكرية الإيرانية
غير أن ميرفي اعتبر هذه الأهداف غير واقعية، موضحًا أن:
* الطائرات المسيّرة باتت تحل محل الطائرات التقليدية
* الأسطول الإيراني يعتمد على زوارق سريعة يصعب استهدافها بالكامل
* تدمير الترسانة الصاروخية الإيرانية يمثل تحديًا معقدًا
وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية تحقيق تقدم في عملياتها، حيث أشار روبيو إلى نتائج إيجابية، متوقعًا تحقيق الأهداف خلال أسابيع.
من جهته، تحدث الرئيس ترامب عن تقدم في المسار التفاوضي مع طهران، محذرًا من أن فشل المفاوضات قد يدفع واشنطن إلى استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.
Here's the problem. These are all "tactical" objectives. They are not strategy. Because there IS NO strategy.— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) March 30, 2026
1/ Let me take these "objectives" 1-4 to explain - based upon what I've learned in briefings - why we are badly and embarrassingly losing this war. https://t.co/WULxwlEx0N
