السيناتور كريس ميرفي ينتقد إدارة ترامب: غياب الاستراتيجية يقود إلى “هزيمة مخزية”

Here's the problem. These are all "tactical" objectives. They are not strategy. Because there IS NO strategy.



1/ Let me take these "objectives" 1-4 to explain - based upon what I've learned in briefings - why we are badly and embarrassingly losing this war. https://t.co/WULxwlEx0N — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) March 30, 2026

وجّه السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أنقد يقود الولايات المتحدة إلى “هزيمة مخزية”.وأوضح ميرفي، في منشور عبر منصة إكس، أن ما يتم طرحه من قبل الإدارة الأمريكية يندرج ضمن، مؤكدًا أن ذلك يفسر ما وصفه بالإخفاق في إدارة الصراع.وأضاف أن المعلومات التي استند إليها تعود إلى جلسات إحاطة سرية، مشيرًا إلى أن غياب الرؤية الاستراتيجية يجعل تحقيق الأهداف المعلنة أمرًا صعبًا.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن أربع مهام رئيسية للعملية العسكرية ضد إيران، من بينها:* تدمير القوات الجوية والبحرية الإيرانية* الحد من القدرات الصاروخية* القضاء على الصناعة العسكرية الإيرانيةغير أن ميرفي اعتبر هذه الأهداف، موضحًا أن:* الطائرات المسيّرة باتت تحل محل الطائرات التقليدية* الأسطول الإيراني يعتمد على زوارق سريعة يصعب استهدافها بالكامل* تدمير الترسانة الصاروخية الإيرانية يمثل تحديًا معقدًاوتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية تحقيق تقدم في عملياتها، حيث أشار روبيو إلى نتائج إيجابية، متوقعًا تحقيق الأهداف خلال أسابيع.من جهته، تحدث الرئيس ترامب عن، محذرًا من أن فشل المفاوضات قد يدفع واشنطن إلى استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.