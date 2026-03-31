وزير الحرب الأمريكي: الأيام المقبلة في إيران ستكون حاسمة

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن "الأيام القادمة ستكون حاسمة في المواجهة العسكرية مع إيران، وأن طهران تعلم ذلك جيدا".وفي مؤتمر صحفي، قال هيغسيث إنه زار خلال عطلة نهاية الأسبوع القوات الأمريكية المشاركة في عملية "الإبادة الملحمية" ضد إيران، مشيرا إلى أنه سمع من الجنود مرارا أن المعركة طال انتظارها ويجب خوضها للأجيال القادمة.وكشف الوزير أن الطيارين الثلاثة الذين أسقطتهم "نيران صديقة كويتية" قبل أسابيع عادوا للمشاركة في العمليات العسكرية، حيث ألقوا قنابل على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية، مؤكدا أنهم لم يغادروا ساحة المعركة.ونقل هيغسيث عن رئيس طاقم طائرة قال له إن الأسابيع الماضية كانت مزدحمة وصعبة، لكنه يشعر بشرف كبير لاستدعائه للمشاركة في هذه المعركة التي طال انتظارها، مضيفا أنهم لا يمكنهم تحويل المسؤولية إلى غيرهم، وطلب توجيه الشكر للرئيس دونالد ترامب نيابة عنهم.وأضاف هيغسيث أن النظام الإيراني الجديد يجب أن يكون أكثر حكمة من سابقه، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب لا يخدع ولا يتراجع، وهو مستعد لعقد صفقة بشروط معروفة لدى طهران.وحذر الوزير من أن وزارة الحرب الأمريكية ستواصل الضغط بكثافة أكبر إذا لم تكن إيران مستعدة للاستجابة، داعيا القيادة الإيرانية إلى التصرف بحكمة وإدراك أن الوقت قد حان لاتخاذ القرار المناسب.وادعى أن الضربات الأمريكية "تضر بمعنويات الجيش الإيراني، مما يؤدي إلى حالات فرار واسعة النطاق ونقص في الأفراد الأساسيين".كما هاجم حلف "الناتو" قائلا: "لا يُعتبر التحالف ذا قيمة حقيقية إذا كانت الدول التي تضمّه غير مستعدة للوقوف إلى جانبك عند الحاجة".