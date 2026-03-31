Babnet   Latest update 14:47 Tunis

وزير الحرب الأمريكي: الأيام المقبلة في إيران ستكون حاسمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cbc8e6a76bc7.39672353_egifnpjklhomq.jpg>
Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 14:12
      
قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن "الأيام القادمة ستكون حاسمة في المواجهة العسكرية مع إيران، وأن طهران تعلم ذلك جيدا".

وفي مؤتمر صحفي، قال هيغسيث إنه زار خلال عطلة نهاية الأسبوع القوات الأمريكية المشاركة في عملية "الإبادة الملحمية" ضد إيران، مشيرا إلى أنه سمع من الجنود مرارا أن المعركة طال انتظارها ويجب خوضها للأجيال القادمة.


وكشف الوزير أن الطيارين الثلاثة الذين أسقطتهم "نيران صديقة كويتية" قبل أسابيع عادوا للمشاركة في العمليات العسكرية، حيث ألقوا قنابل على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية، مؤكدا أنهم لم يغادروا ساحة المعركة.


ونقل هيغسيث عن رئيس طاقم طائرة قال له إن الأسابيع الماضية كانت مزدحمة وصعبة، لكنه يشعر بشرف كبير لاستدعائه للمشاركة في هذه المعركة التي طال انتظارها، مضيفا أنهم لا يمكنهم تحويل المسؤولية إلى غيرهم، وطلب توجيه الشكر للرئيس دونالد ترامب نيابة عنهم.

وأضاف هيغسيث أن النظام الإيراني الجديد يجب أن يكون أكثر حكمة من سابقه، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب لا يخدع ولا يتراجع، وهو مستعد لعقد صفقة بشروط معروفة لدى طهران.

وحذر الوزير من أن وزارة الحرب الأمريكية ستواصل الضغط بكثافة أكبر إذا لم تكن إيران مستعدة للاستجابة، داعيا القيادة الإيرانية إلى التصرف بحكمة وإدراك أن الوقت قد حان لاتخاذ القرار المناسب.

وادعى أن الضربات الأمريكية "تضر بمعنويات الجيش الإيراني، مما يؤدي إلى حالات فرار واسعة النطاق ونقص في الأفراد الأساسيين".

كما هاجم حلف "الناتو" قائلا: "لا يُعتبر التحالف ذا قيمة حقيقية إذا كانت الدول التي تضمّه غير مستعدة للوقوف إلى جانبك عند الحاجة".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326533

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
11°-9
14°-9
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>