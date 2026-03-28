سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة بـ3.5 ألف بحار ومشاة بحرية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول سفينة الإنزال البحرية "يو إس إس تريبولي" إلى الشرق الأوسط، في تعزيز عسكري جديد يرفع وتيرة التوتر في المنطقة.

وجاء في منشور القيادة المركزية على منصة "إكس": "السفينة البرمائية من فئة أمريكا هي الرائد لمجموعة تريبولي البرمائية الجاهزة للقتال التابعة لوحدة الاستطلاع البحرية الحادية والثلاثين، التي تضم حوالي 3.5 ألف بحار ومشاة بحرية، بالإضافة إلى طيران النقل والمقاتلات الهجومية، ووسائل الإنزال البرمائي والتكتيكية".


وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في منتصف مارس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن السفينة "تريبولي" المتمركزة في اليابان تتجه إلى الشرق الأوسط، وسط تكهنات بربط ذلك بعملية محتملة للاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية، المركز البحري في الخليج العربي حيث توجد منشآت البنية التحتية النفطية للبلاد.


تستمر العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لليوم التاسع والعشرين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.

وفي اليوم السابق، أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية الإيرانية لوكالة "ريا نوفوستي" بأن طهران لا تخطط لوقف العمليات القتالية، وهي مستعدة لتكثيف الهجمات. يأتي هذا التعزيز العسكري الأمريكي في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.
