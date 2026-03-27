Babnet   Latest update 11:17 Tunis

المنظمة البحرية الدولية: الحل العسكري لن يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c65991d90e94.86070165_okemgqnifphjl.jpg>
Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 11:17
      
حذر الأمين العام للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية Arsenio Dominguez، من أن اللجوء إلى القوة العسكرية لفتح مضيق هرمز لن يمثل حلا مستداما، داعيا إلى خفض التصعيد وإنهاء النزاع القائم في المنطقة.



وأوضح دومينغيز، في تصريح لصحيفة “ريبوبليكا”، أن إنشاء قوة عسكرية لحماية السفن التجارية لن يقضي على المخاطر، مشيرا إلى أن السفن ستظل عرضة لهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة.

وأضاف أن الحل الحقيقي يكمن في إنهاء النزاع، باعتباره السبيل الوحيد لضمان حرية الملاحة وتفادي وقوع خسائر بشرية.



وكشف المسؤول الأممي عن توجه لبدء مفاوضات مع إيران وعدد من دول الخليج، بهدف إنشاء ممر آمن لإجلاء السفن المدنية عبر مضيق هرمز، في ظل تعطل حركة الملاحة.

وأشار إلى أن نحو 20 ألف بحار عالقون حاليا على متن سفن في منطقة الخليج، نتيجة التوترات المتصاعدة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة، ما أدى إلى حصار فعلي للمضيق وتعطّل حركة الشحن، وسط دعوات دولية متزايدة لتجنب مزيد من التصعيد والبحث عن حلول دبلوماسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326277

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-7
16°-7
16°-8
17°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>