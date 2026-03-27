Babnet

الدفاع السعودي يحبط هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات في الرياض والشرقية

Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 11:12
      
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية عن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي في إحباط هجوم جوي واسع استهدف مناطق في المملكة خلال الساعات الماضية.

وأوضح، في بيان رسمي، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 20 طائرة مسيّرة، منها 9 كانت متجهة نحو الرياض و11 نحو المنطقة الشرقية.



كما تم، وفق المصدر ذاته، رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، حيث جرى اعتراض صاروخين بنجاح، في حين سقطت الصواريخ الأربعة الأخرى في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة، دون تسجيل أضرار بشرية.



وأكد المتحدث أن القوات المسلحة السعودية تتعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة عالية، مشددا على استمرار الجاهزية لحماية المنشآت الحيوية والمدنيين.

وأشار إلى أن المملكة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمنها واستقرارها، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.
