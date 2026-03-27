الدفاع السعودي يحبط هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات في الرياض والشرقية

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، وقد تم اعتراض صاروخين، فيما سقطت الصواريخ الأربعة الأخرى في مياه الخليج العربي ومناطق غير مأهولة.#واس pic.twitter.com/I12z1hKaIt — واس العام (@SPAregions) March 27, 2026

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية عن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي فياستهدف مناطق في المملكة خلال الساعات الماضية.وأوضح، في بيان رسمي، أن الدفاعات الجوية تمكنت من، منها 9 كانت متجهة نحو الرياض و11 نحو المنطقة الشرقية.كما تم، وفق المصدر ذاته، رصد إطلاقباتجاه منطقة الرياض، حيث جرى اعتراض صاروخين بنجاح، في حين سقطت الصواريخ الأربعة الأخرى في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة، دون تسجيل أضرار بشرية.وأكد المتحدث أن القوات المسلحة السعودية تتعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة عالية، مشددا علىوأشار إلى أن المملكة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمنها واستقرارها، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.