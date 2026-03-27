إيران تقرر مصادرة ممتلكات سردار آزمون ضمن قائمة من 16 شخصا

IRGC threatening Iran’s top national team star.



The IRGC has threatened striker Sardar Azmoun after he posted photos with UAE leaders Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Mohammed bin Zayed Al Nahyan.



They warned of prosecution and possible asset seizure, framing the meeting… pic.twitter.com/xH5TYfn3Sb — The Iran Watcher 🇮🇷 (@TheIranWatcher) March 17, 2026

🇮🇷 Sardar Azmoun's new betrayal of the homeland



Amid regional tensions and simultaneous with military attacks by the US and the Zionist regime in cooperation with the UAE, Sardar Azmoun, the striker of the Iranian national football team, caused a stir by posting stories on… pic.twitter.com/w7GMp59pif — dana (@dana916) March 17, 2026

تعتزم إيران اتخاذ إجراءات قانونية بحق لاعب كرة القدم سردار آزمون تتضمن مصادرة ممتلكاته ضمن قائمة تضم 16 شخصا متهمين بدعم جهات تصفها طهران بـ"المعادية".وبحسب ما نشرته وكالة "فارس"، فإن قرار المصادرة صدر عن الادعاء العام في محافظة كلستان، ويشمل عددا من الأفراد المقيمين خارج البلاد، حيث تجري عملية حصر ممتلكاتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.ويأتي اسم آزمون، اللاعب السابق في أندية زينيت سان بطرسبرغ وروستوف وروبين كازان الروسية، ضمن هذه القائمة، في ظل اتهامات بـ"التعاون مع جهات معادية"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.وكان اللاعب استبعد في وقت سابق من صفوف المنتخب الإيراني، على خلفية صورة جمعته مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والتي أثارت جدلا واسعا داخل إيران.ويذكر أن آزمون خاض تجربة طويلة في الدوري الروسي الممتاز بين عامي 2013 و2021، وحقق خلالها عدة ألقاب، من بينها الدوري الروسي أربع مرات، إضافة إلى التتويج بكأس السوبر مرتين وكأس روسيا مرة واحدة.