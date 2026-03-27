إيران تقرر مصادرة ممتلكات سردار آزمون ضمن قائمة من 16 شخصا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c6185b10ff89.22930848_menoijlqkphgf.jpg>
Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 06:39
      
تعتزم إيران اتخاذ إجراءات قانونية بحق لاعب كرة القدم سردار آزمون تتضمن مصادرة ممتلكاته ضمن قائمة تضم 16 شخصا متهمين بدعم جهات تصفها طهران بـ"المعادية".

وبحسب ما نشرته وكالة "فارس"، فإن قرار المصادرة صدر عن الادعاء العام في محافظة كلستان، ويشمل عددا من الأفراد المقيمين خارج البلاد، حيث تجري عملية حصر ممتلكاتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.


ويأتي اسم آزمون، اللاعب السابق في أندية زينيت سان بطرسبرغ وروستوف وروبين كازان الروسية، ضمن هذه القائمة، في ظل اتهامات بـ"التعاون مع جهات معادية"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.


وكان اللاعب استبعد في وقت سابق من صفوف المنتخب الإيراني، على خلفية صورة جمعته مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والتي أثارت جدلا واسعا داخل إيران.


ويذكر أن آزمون خاض تجربة طويلة في الدوري الروسي الممتاز بين عامي 2013 و2021، وحقق خلالها عدة ألقاب، من بينها الدوري الروسي أربع مرات، إضافة إلى التتويج بكأس السوبر مرتين وكأس روسيا مرة واحدة.
