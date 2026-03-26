قرقاش: تهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة يمثل انتهاكا خطيرا لن يمر دون مساءلة، مشددا على أن حق الدفاع عن النفس مكفول وفق القوانين الدولية.

وأوضح قرقاش، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان في جنيف للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن تعكس موقفا دوليا واضحا إزاء خطورة هذه الاعتداءات وانتهاكها الصريح لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.


وأضاف أن استمرار استهداف المنشآت الحيوية والمناطق السكنية والمرافق المدنية يشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، خاصة في ظل ما وصفه بتهديد مباشر لأمن الطاقة والملاحة الدولية.


وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دان، في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الجوار، داعيا طهران إلى الإسراع بتقديم تعويضات للضحايا.

وتؤكد الإمارات أن الهجمات المتواصلة منذ أسابيع استهدفت بنى تحتية مدنية ومطارات ومناطق سكنية، معتبرة ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب الدائرة في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من تداعياتها على أمن الطاقة وسلاسل الإمدادات العالمية.
