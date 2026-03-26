قرقاش: تهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة

إدانة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالإجماع للعدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي والأردن الشقيق تمثل موقفًا دوليًا واضحًا يرسّخ خطورة هذه الهجمات وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وسيادة الدول. استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة،… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 26, 2026

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإماراتأن استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة يمثل انتهاكا خطيرا لن يمر دون مساءلة، مشددا على أنوأوضح قرقاش، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، أن إدانةللهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن تعكس موقفا دوليا واضحا إزاء خطورة هذه الاعتداءات وانتهاكها الصريح لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.وأضاف أن استمرار استهداف المنشآت الحيوية والمناطق السكنية والمرافق المدنية يشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، خاصة في ظل ما وصفه بتهديد مباشر لأمن الطاقة والملاحة الدولية.وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دان، في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الجوار، داعيا طهران إلى الإسراع بتقديموتؤكد الإمارات أن الهجمات المتواصلة منذ أسابيع استهدفت بنى تحتية مدنية ومطارات ومناطق سكنية، معتبرة ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب الدائرة في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من تداعياتها على أمن الطاقة وسلاسل الإمدادات العالمية.