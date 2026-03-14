Babnet   Latest update 12:05 Tunis

الشرق الأوسط يشهد موجة إجلاء دولية مع تصاعد التوترات العسكرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b54019689919.16589459_pflgmiqeokhnj.jpg>
Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 11:59
      
وكالات - تشهد منطقة الشرق الأوسط موجة متسارعة من عمليات إجلاء المواطنين الأجانب في ظل تصاعد حدة التوترات العسكرية، حيث تسعى عدة دول إلى تأمين عودة رعاياها العالقين في مناطق قريبة من بؤر التصعيد.

وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أرمان إيسيتوف أن بلاده نجحت في إجلاء أكثر من 9 آلاف مواطن من مناطق العمليات العسكرية، بينهم سياح وحجاج ورجال أعمال وجدوا أنفسهم وسط الأزمة. وأوضح أن العملية نُفذت في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، مؤكداً أنها لا تزال متواصلة.

من جانبها، واصلت اليابان تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة بها، حيث وصلت سادس الرحلات المستأجرة إلى مطار ناريتا الدولي وعلى متنها 222 شخصاً قادمين من الرياض، ليرتفع إجمالي الذين تم إجلاؤهم عبر هذه الرحلات إلى 1104 أشخاص من المواطنين اليابانيين والمقيمين القادمين من العراق والكويت والبحرين وقطر والسعودية. وأعلنت الحكومة اليابانية تعليق منظومة الإجلاء مؤقتاً، في ظل استئناف تدريجي لحركة الطيران التجاري في المنطقة.
وفي السياق ذاته، نظّمت وكالة رعاية العمال الفلبينيين في الخارج رحلة جوية خاصة انطلقت من الرياض إلى مانيلا، وعلى متنها 341 عاملاً عالقاً في السعودية والكويت والبحرين. وتواصل الجهات الحكومية الفلبينية تسهيل عبور العمال عبر المنافذ البرية للوصول إلى نقطة التجمع في الرياض قبل إعادتهم إلى بلادهم.

وتأتي هذه العمليات بالتزامن مع تعليق عدد من دول الخليج رحلاتها الجوية كلياً أو جزئياً، في أعقاب هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، جاءت رداً على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325420

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:28
15:50
12:35
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-7
16°-5
17°-12
20°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>