الشرق الأوسط يشهد موجة إجلاء دولية مع تصاعد التوترات العسكرية
وكالات - تشهد منطقة الشرق الأوسط موجة متسارعة من عمليات إجلاء المواطنين الأجانب في ظل تصاعد حدة التوترات العسكرية، حيث تسعى عدة دول إلى تأمين عودة رعاياها العالقين في مناطق قريبة من بؤر التصعيد.
وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أرمان إيسيتوف أن بلاده نجحت في إجلاء أكثر من 9 آلاف مواطن من مناطق العمليات العسكرية، بينهم سياح وحجاج ورجال أعمال وجدوا أنفسهم وسط الأزمة. وأوضح أن العملية نُفذت في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، مؤكداً أنها لا تزال متواصلة.
من جانبها، واصلت اليابان تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة بها، حيث وصلت سادس الرحلات المستأجرة إلى مطار ناريتا الدولي وعلى متنها 222 شخصاً قادمين من الرياض، ليرتفع إجمالي الذين تم إجلاؤهم عبر هذه الرحلات إلى 1104 أشخاص من المواطنين اليابانيين والمقيمين القادمين من العراق والكويت والبحرين وقطر والسعودية. وأعلنت الحكومة اليابانية تعليق منظومة الإجلاء مؤقتاً، في ظل استئناف تدريجي لحركة الطيران التجاري في المنطقة.
وفي السياق ذاته، نظّمت وكالة رعاية العمال الفلبينيين في الخارج رحلة جوية خاصة انطلقت من الرياض إلى مانيلا، وعلى متنها 341 عاملاً عالقاً في السعودية والكويت والبحرين. وتواصل الجهات الحكومية الفلبينية تسهيل عبور العمال عبر المنافذ البرية للوصول إلى نقطة التجمع في الرياض قبل إعادتهم إلى بلادهم.
وتأتي هذه العمليات بالتزامن مع تعليق عدد من دول الخليج رحلاتها الجوية كلياً أو جزئياً، في أعقاب هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، جاءت رداً على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية.
وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أرمان إيسيتوف أن بلاده نجحت في إجلاء أكثر من 9 آلاف مواطن من مناطق العمليات العسكرية، بينهم سياح وحجاج ورجال أعمال وجدوا أنفسهم وسط الأزمة. وأوضح أن العملية نُفذت في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، مؤكداً أنها لا تزال متواصلة.
من جانبها، واصلت اليابان تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة بها، حيث وصلت سادس الرحلات المستأجرة إلى مطار ناريتا الدولي وعلى متنها 222 شخصاً قادمين من الرياض، ليرتفع إجمالي الذين تم إجلاؤهم عبر هذه الرحلات إلى 1104 أشخاص من المواطنين اليابانيين والمقيمين القادمين من العراق والكويت والبحرين وقطر والسعودية. وأعلنت الحكومة اليابانية تعليق منظومة الإجلاء مؤقتاً، في ظل استئناف تدريجي لحركة الطيران التجاري في المنطقة.
وفي السياق ذاته، نظّمت وكالة رعاية العمال الفلبينيين في الخارج رحلة جوية خاصة انطلقت من الرياض إلى مانيلا، وعلى متنها 341 عاملاً عالقاً في السعودية والكويت والبحرين. وتواصل الجهات الحكومية الفلبينية تسهيل عبور العمال عبر المنافذ البرية للوصول إلى نقطة التجمع في الرياض قبل إعادتهم إلى بلادهم.
وتأتي هذه العمليات بالتزامن مع تعليق عدد من دول الخليج رحلاتها الجوية كلياً أو جزئياً، في أعقاب هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، جاءت رداً على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية.
