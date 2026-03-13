رحلة مباشرة غدا السبت من الدوحة إلى تونس تمنح الأولوية لإجلاء التونسيين العالقين في قطر

<img src=http://www.babnet.net/images/3/qatarairseven.jpg>

قررت الخطوط القطرية جدولة رحلة مباشرة من الدوحة إلى تونس يوم غد السبت 14 مارس 2026، على أن تكون الأولوية في هذه الرحلة لإجلاء العالقين من المواطنين التونسيين الذين قدموا إلى قطر في إطار زيارات عائلية أو سياحية.



وأفادت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تمت أيضا جدولة رحلة للخطوط القطرية من تونس إلى الدوحة يوم الأحد 15 مارس 2026، مشيرة إلى أن برمجة هذه الرحلات كانت بالتنسيق الدائم مع السلطات القطرية المختصة.