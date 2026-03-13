Babnet   Latest update 14:10 Tunis

رحلة مباشرة غدا السبت من الدوحة إلى تونس تمنح الأولوية لإجلاء التونسيين العالقين في قطر

<img src=http://www.babnet.net/images/3/qatarairseven.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026
      
قررت الخطوط القطرية جدولة رحلة مباشرة من الدوحة إلى تونس يوم غد السبت 14 مارس 2026، على أن تكون الأولوية في هذه الرحلة لإجلاء العالقين من المواطنين التونسيين الذين قدموا إلى قطر في إطار زيارات عائلية أو سياحية.

وأفادت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تمت أيضا جدولة رحلة للخطوط القطرية من تونس إلى الدوحة يوم الأحد 15 مارس 2026، مشيرة إلى أن برمجة هذه الرحلات كانت بالتنسيق الدائم مع السلطات القطرية المختصة.
