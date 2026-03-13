سفارة تونس بالرياض: تلقي 235 طلب تأشيرة اضطرارية وتأكيد عدم وجود إشكاليات للمعتمرين
أفاد القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بالرياض، معز قارة علي، اليوم، بأن السفارة تلقت 235 طلب تأشيرة اضطرارية من تونسيين غير مقيمين بالمملكة، مؤكداً أن السلطات السعودية تفاعلت إيجابياً مع هذه الطلبات.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بالاذاعة الوطنية، أن التونسيين غير المقيمين في السعودية يمكنهم التقدم بطلبات التأشيرة عبر السفارات التونسية في البحرين والكويت وقطر والعراق، كما يمكن للمقيمين في دول الخليج المجاورة تقديم مطالب للحصول على تأشيرة سياحية عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال سفارات المملكة بتلك الدول للدخول عبر المنافذ البرية.
وفي ما يتعلق بالمعتمرين، أكد الدبلوماسي التونسي عدم تسجيل أي إشكاليات، مشيراً إلى أن الرحلات الجوية تتم بصفة طبيعية عبر مطار جدة، مع تواصل التنسيق مع وكالات الأسفار.
وأضاف أن المعتمرين العالقين قدموا إلى السعودية عبر رحلات غير مباشرة من مطاري دبي وأبوظبي، قبل إلغاء رحلات عودتهم، مبيناً أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تدخلت لتأمين عودتهم، حيث تمكن 172 معتمراً من الرجوع إلى تونس.
وشدد قارة علي على أن الوضع الأمني في المملكة مستقر، وأن جميع التونسيين المقيمين وغير المقيمين والمعتمرين بخير، رغم تعطل حركة الطيران في بعض مطارات الخليج والشرق الأوسط نتيجة التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بالاذاعة الوطنية، أن التونسيين غير المقيمين في السعودية يمكنهم التقدم بطلبات التأشيرة عبر السفارات التونسية في البحرين والكويت وقطر والعراق، كما يمكن للمقيمين في دول الخليج المجاورة تقديم مطالب للحصول على تأشيرة سياحية عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال سفارات المملكة بتلك الدول للدخول عبر المنافذ البرية.
وفي ما يتعلق بالمعتمرين، أكد الدبلوماسي التونسي عدم تسجيل أي إشكاليات، مشيراً إلى أن الرحلات الجوية تتم بصفة طبيعية عبر مطار جدة، مع تواصل التنسيق مع وكالات الأسفار.
وأضاف أن المعتمرين العالقين قدموا إلى السعودية عبر رحلات غير مباشرة من مطاري دبي وأبوظبي، قبل إلغاء رحلات عودتهم، مبيناً أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تدخلت لتأمين عودتهم، حيث تمكن 172 معتمراً من الرجوع إلى تونس.
وشدد قارة علي على أن الوضع الأمني في المملكة مستقر، وأن جميع التونسيين المقيمين وغير المقيمين والمعتمرين بخير، رغم تعطل حركة الطيران في بعض مطارات الخليج والشرق الأوسط نتيجة التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
