بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تغرق الشرق الأوسط في الفوضى
أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن التصعيد العسكري الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة يؤدي إلى مزيد من الفوضى وسقوط ضحايا بشرية وأضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.
وقالت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنيفا خلال اجتماع لمجلس الأمن إن هذه العمليات تتسبب في خسائر بشرية متزايدة وأضرار لا يمكن إصلاحها في المنشآت المدنية.
وفي تعليقها على مقتل دبلوماسيين إيرانيين والهجوم على القنصلية الروسية في أصفهان، شددت يفستيغنيفا على أن موسكو تدين جميع الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أينما وقعت.
وأضافت أن أربعة موظفين في السفارة الإيرانية في بيروت قُتلوا في 8 مارس، كما تعرضت القنصلية العامة الروسية في أصفهان لهجوم، مؤكدة أن هذه التطورات تستدعي إدانة واضحة لكل استهداف للبعثات الدبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد شددت في وقت سابق على ضرورة احترام حرمة المنشآت الدبلوماسية من قبل جميع أطراف النزاع، معتبرة أن استهدافها يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
