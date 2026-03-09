ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران مشترك مع نتنياهو والكلمة الأخيرة لي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارًا مشتركًا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه يجري التشاور بين الجانبين، مع احتفاظه بالكلمة الأخيرة في توقيت إنهاء الحرب.
وأوضح ترامب، في مقابلة هاتفية قصيرة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الجمهورية الإسلامية كانت ستقضي على إسرائيل لولا وجوده هو ونتنياهو، مضيفًا أن البلدين عملا معًا ونجحا في تدمير دولة كانت تسعى لتدمير إسرائيل.
التشاور قائم والقرار النهائي لترامبوعند سؤاله عن الجهة التي ستحدد موعد انتهاء الحرب، قال ترامب إن القرار مشترك إلى حد ما، موضحًا أنه يتشاور مع نتنياهو بشكل مستمر، لكنه سيحدد القرار النهائي في الوقت المناسب بعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار.
وفي ما يتعلق بإمكانية مواصلة إسرائيل الحرب بعد وقف الضربات الأمريكية، قال ترامب إنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريًا، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن تستمر الحرب بين أربعة وستة أسابيع.
التطورات الإيرانيةوجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية أن مجلس خبراء الجمهورية الإسلامية اختار مجتبى خامنئي خلفًا لوالده كمرشد أعلى للبلاد.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأن الزعيم الإيراني الجديد لن يطول بقاؤه دون موافقة البيت الأبيض.
الجدل حول العفو عن نتنياهووفي الشأن الداخلي الإسرائيلي، جدد ترامب انتقاده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بسبب عدم استجابته لدعوته إلى منح العفو لنتنياهو المتهم في قضايا رشوة واحتيال وخيانة أمانة.
وشدد ترامب على ضرورة منح العفو فورًا حتى يتمكن نتنياهو من التركيز على إدارة الحرب بدلًا من القضايا القضائية.
وكان ترامب قد وصف هرتسوغ في وقت سابق بأنه "عار"، قبل أن يلتقي سفيره مايك هاكابي بالرئيس الإسرائيلي ويشيد بقيادته، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من أسلوب "الشرطي الجيد والشرطي السيئ" للتأثير على القرار.
من جهته، أكد مكتب هرتسوغ أن منح العفو من الصلاحيات الشخصية للرئيس، مشددًا على أن إسرائيل دولة ذات سيادة يحكمها القانون، وأن وزارة العدل تتعامل مع الطلب وفق الإجراءات القانونية دون تحديد موعد للبت فيه.
تحسن العلاقة بين ترامب ونتنياهووتشهد العلاقة بين ترامب ونتنياهو تحسنًا ملحوظًا منذ انتخابات 2024، بعد توتر سابق على خلفية تهنئة نتنياهو لجو بايدن بفوزه في انتخابات 2020.
وفي المقابلة الأخيرة، أشاد ترامب بتعاونه مع نتنياهو في مواجهة إيران، واصفًا إياه بأنه قام بعمل رائع كرئيس وزراء في زمن الحرب، مضيفًا أن إسرائيل لم تكن لتبقى موجودة لولا جهودهما المشتركة.
كما أشار ترامب إلى أن ضعف إيران في المرحلة الحالية قد يدفع جهات عدة إلى نزع سلاحها، في إشارة إلى احتمال تأثير ذلك على حركة حماس.
ويرجح أن يؤدي التصعيد مع إيران إلى تأجيل المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة ودول الوساطة مع حماس بشأن نزع سلاحها، قبل أن يختتم ترامب المقابلة بالتأكيد مجددًا على ضرورة منح العفو لنتنياهو فورًا.
