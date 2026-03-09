ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران مشترك مع نتنياهو والكلمة الأخيرة لي

التشاور قائم والقرار النهائي لترامب



التطورات الإيرانية



الجدل حول العفو عن نتنياهو



تحسن العلاقة بين ترامب ونتنياهو



أكدأن قرارسيكون قرارًا، مشيرًا إلى أنه يجري التشاور بين الجانبين، مع احتفاظهوأوضح ترامب، في، أن الجمهورية الإسلامية كانت ستقضي على إسرائيل لولا وجوده هو ونتنياهو، مضيفًا أن البلدين عملا معًا ونجحا فيوعند سؤاله عن الجهة التي ستحدد موعد انتهاء الحرب، قال ترامب إن القرار، موضحًا أنه يتشاور مع نتنياهو بشكل مستمر، لكنه سيحددوفي ما يتعلق بإمكانية، قال ترامب إنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريًا، مشيرًا إلى أنوجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية أناختارخلفًا لوالده كمرشد أعلى للبلاد.وكان ترامب قد صرح في وقت سابق لشبكةبأنوفي الشأن الداخلي الإسرائيلي، جدد ترامببسبب عدم استجابته لدعوته إلىالمتهم في قضاياوشدد ترامب على ضرورة منح العفو فورًا حتى يتمكن نتنياهو منوكان ترامب قد وصف هرتسوغ في وقت سابق بأنه، قبل أن يلتقي سفيرهبالرئيس الإسرائيلي ويشيد بقيادته، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا منمن جهته، أكدأن، مشددًا على أن إسرائيل، وأن وزارة العدل تتعامل مع الطلب وفق الإجراءات القانونية دون تحديد موعد للبت فيه.وتشهد العلاقة بين ترامب ونتنياهو، بعد توتر سابق على خلفيةوفي المقابلة الأخيرة، أشاد ترامب بتعاونه مع نتنياهو في مواجهة إيران، واصفًا إياه بأنه، مضيفًا أنكما أشار ترامب إلى أن، في إشارة إلى احتمال تأثير ذلك علىويرجح أن يؤديإلى، قبل أن يختتم ترامب المقابلة