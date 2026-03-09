Babnet   Latest update 13:12 Tunis

تركيا.. بدء محاكمة إمام أوغلو بعد سنة على اعتقاله والنيابة تطلب سجنه ألفي عام!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aeb8b9615e26.42002301_qnjokmphielgf.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 13:09
      
بدأت محاكمة عمدة اسطنبول المعزول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الاثنين، بعد مرور عام تقريبا على اعتقاله، حيث تطالب النيابة العامة بسجنه لأكثر من ألفي عام.
ويواجه إمام أوغلو، وهو معارض بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهما تشمل تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وتلقي رشاوى، وغسل أموال، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.


وانطلق تصفيق كبير في قاعة محكمة إسطنبول لدى دخول إمام أوغلو، ولكن تم منعه من إلقاء كلمة افتتاحية أمام المحكمة وزملائه المتهمين، فيما كانت قاعة المحكمة شديدة الحراسة.
واحتج بعض المراقبين وهتفوا تضامنا مع إمام أوغلو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن القاضي في وقت لاحق استراحة لنحو ساعتين لتهدئة حالة التوتر، وهي خطوة انتقدها إمام أوغلو.

جدير بالذكر أن القضية يحاكم فيها 407 أشخاص، منهم 105 قيد الحبس الاحتياطي.

ويشمل المتهمون محامي إمام أوغلو ومتحدثه الرسمي وصحفيين، من بينهم روشين شاكير، أحد أبرز الأصوات الليبرالية الناقدة في البلاد.

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان المحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية. وقالت ديليك إمام أوغلو، زوجة إمام أوغلو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنها لا ترى المحاكمة مجرد مسألة شخصية بل اختبارا مهما لسيادة القانون في البلاد.

ويعد إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، مرشح الحزب للرئاسة وأقوى منافس لأردوغان.
