رئيس مجلس الشورى الإيراني: "أوهام نتنياهو" ستحرق مصالح أمريكا والمنطقة والعالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad3c39ab9983.48461580_niojlpgehkfqm.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 10:05
      
أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، أن استمرار الحرب سيؤدي إلى حرق مصالح الولايات المتحدة والمنطقة والعالم بسبب "أوهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".​

وكتب قاليباف على "إكس" يوم الأحد 8 مارس 2026: "ترامب قال إن سعر النفط لن يرتفع كثيرا، والآن يقول سيعدل قريبا. لو استمرت الحرب، لن يبقى سبيل لبيع النفط أو إنتاجه، ولن تحترق مصالح أمريكا فقط بل المنطقة والعالم بسبب أوهام نتنياهو".​


ويأتي التصريح وسط ارتفاع أسعار النفط جراء التصعيد في الخليج، مع توقف ناقلات وإغلاق مجالات جوية، في إشارة إلى تأثير الحرب على إنتاج وتصدير الطاقة.


ودخلت اليوم الأحد الحرب الأمريكية -الإسرائيلية على إيران يومها التاسع، على وقع تصعيد ينسحب على الشرق الأوسط برمته.

وتواصل واشنطن وتل أبيب ضرب أهداف في إيران بينما ترد إيران بهجمات مستهدفة إسرائيل والمصالح الأمريكية بالخليج.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده مع دول المنطقة "أصدقاء وأخوة والعدو يريد أن نكون في حالة حرب، ويسعى لإثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى".

وقال بزشكيان على هامش تفقده للمرافق الصحية والمراكز الطبية: "لن نسمح بالاستيلاء على شبر واحد من أرض البلاد، ونحن ممتنون لأعزائنا الشعب الذين يتواجدون في الساحة بقوة وصلابة وحماس، مما يسبب إحباط العدو".

وأضاف: "العدو كانت لديه تصورات سطحية عن تصريحاتي، العدو يريد أن نكون نحن والدول المجاورة في حالة حرب، ويسعى لإثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى. قيل مرارا ووفقا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، نحن مع الدول المجاورة إخوة، ويجب أن تكون علاقاتنا جيدة".
الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
