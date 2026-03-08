Babnet   Latest update 12:24 Tunis

مطار جربة - جرجيس الدولي: قفزة في مؤشرات حركة المسافرين واستثمارات بـ 77 مليون دينار لتطوير البنية التحتية في السنوات القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bbd0c3e111db0.28416644_jqhngmkeiolpf.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 12:01 قراءة: 0 د, 58 ث
      
شهد مطار جربة – جرجيس الدولي طفرة ملحوظة في نشاطه الجوي خلال سنة 2025، حيث استقبل أكثر من 2.3 مليون مسافر عبر 16 ألفا و777 رحلة جوية، وفق معطيات كشفت عنها وزارة النقل.

وتعكس هذه الأرقام نموا بنسبة 6.5 بالمائة في عدد المسافرين و2.7 بالمائة في حركة الطائرات مقارنة بسنة 2024.


وبحسب بيانات أوردتها الوزارة في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب حليم بوسمة، فإن هذا الانتعاش يعود أساسا إلى التطور اللافت في الرحلات الدولية، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمائة في حركة المسافرين و5.3 بالمائة في حركة الطائرات مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس تزايد جاذبية الوجهة السياحية جربة – جرجيس.


استثمارات لتطوير المطار

وفي إطار دعم هذا الزخم وتحسين جودة الخدمات، خصصت وزارة النقل استثمارات تناهز 63.4 مليون دينار للفترة 2025 – 2026، تليها استثمارات إضافية بقيمة 14.2 مليون دينار مبرمجة للفترة 2027 – 2030، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى حوالي 77 مليون دينار.

وستُوجَّه هذه المشاريع إلى تحديث البنية التحتية للمطار وتعزيز تجهيزات الأمن والسلامة، إلى جانب تحسين مرافق الاستغلال وجودة الخدمات.

كما سيتم التركيز على مواكبة التحول الرقمي واعتماد معايير التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة مطار جربة – جرجيس كـ بوابة جوية رئيسية للمنطقة السياحية وللجنوب الشرقي للبلاد.
