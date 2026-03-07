عراقجي: اتصالاتنا مع السعودية دائمة ولا خلافات بين البلدين
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتصالات بين بلاده والمملكة العربية السعودية مستمرة ودائمة، نافيا وجود أي خلافات بين طهران والرياض في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وقال عراقجي، في تصريحات لصحيفة "إندبندنت عربية"، إن الاتصالات مع السلطات السعودية متواصلة، مشيرا إلى أن الرياض أكدت التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها أو مياهها أو مجالها الجوي ضد إيران.
وأضاف: "نأمل أن يلتزم الأشقاء السعوديون باتفاق بكين"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين البلدين في مارس 2023 بوساطة صينية.
وفي سياق متصل، حمّل وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة، معتبرا أن الهجمات التي شنتها الدولتان عرّضت المنطقة بأكملها للخطر.
وأكد عراقجي أن إيران لا تعتبر جيرانها خصوما، قائلا: "نحن أصدقاء لجيراننا. إن وجود القواعد الأمريكية في المنطقة لم يجلب سوى انعدام الأمن".
وأضاف أن الحرب فُرضت على المنطقة، مشددا على أن إيران سترد على ما وصفه بالاعتداءات وتلقّن المعتدي درسا قاسيا.
ويأتي ذلك في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فيفري عملية عسكرية واسعة ضد إيران، وسط تبادل للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة في المنطقة، ما أدى إلى إغلاق جزئي وكلي لعدد من المجالات الجوية في المنطقة.
