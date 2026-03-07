هافانا: لم نتلق أي طلب أمريكي رسمي للتفاوض

وقال السفير الكوبي لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا بابلو بيرتي أوليفا، في تصريحات للصحفيين: "لسنا على علم بهذا التصريح إلا من خلال وسائل الإعلام، ولا نعلم أكثر مما أعلن للرأي العام".وأوضح السفير أوليفا أن بلاده منفتحة على الحوار مع جميع دول العالم، مشددا على أن أي مفاوضات مستقبلية لن تقبل إلا على أساس "احترام السيادة الكوبية واستقلالها الوطني".وكان ترامب قد كشف في مقابلة مع شبكة CNN عن خطط لإرسال وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الجزيرة لفتح قناة تفاوضية مع السلطات الكوبية.وقال مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في فعالية بالبيت الأبيض: "ماركو، أنت تقوم بعمل رائع. وأنت تقوم بعمل رائع فيما يتعلق بكوبا".وقد أعرب ترامب عن قناعته بأن عودة الأمريكيين من أصول كوبية إلى بلادهم باتت مسألة حتمية لا تعدو كونها رهينة بالوقت، مشيرا إلى أن الملف الكوبي سيتصدر أولويات إدارته فور الفراغ من التعامل مع الأزمة الإيرانية.وذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن القيادة الأمريكية تدرس شن عملية عسكرية ضد كوبا، لاعتقادها بأن إجراءات مماثلة ضد فنزويلا وإيران تحقق النتائج المرجوة.ووفقا للمجلة، يشعر الرئيس الأمريكي وأعضاء إدارته بأنهم "يسيرون على الطريق الصحيح وأن كل شيء يسير وفقا للخطة".