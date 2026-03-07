نتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب على إيران دون هوادة ويهدد لبنان بتداعيات كارثية

وقال نتنياهو خلال إحاطة صحافية مساء السبت مع دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران الأسبوع الثاني: "مستمرون ضد إيران بكل قوة".وخاطب الإسرائيليين قائلا: "كما وعدتكم بعد السابع من أكتوبر أننا سنغير الشرق الأوسط".وأضاف: "عندما التقيت الرئيس ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة قال "لي يجب منع إيران من الحصول على سلاح نووي"، وقد أطلقنا عملية "زئير الأسد" لكي يتمكن الشعب الإيراني من أخذ زمام الأمور وتقرير مصيره بيده.وأفاد نتنياهو في كلمته بأن تل أبيب لديها الكثير من المفاجآت لزعزعة النظام الإيراني، مردفا بالقول: "وأقول لعناصر النظام إنكم ضمن أهدافنا أيضا، ومن يلقي سلاحه لن نؤذيه".ولفت رئيس الوزراء بأن إسرائيل والولايات المتحدة حققتا سيطرة شبه كاملة على المجال الجوي الإيراني.وأكد أن العمليات العسكرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، جاءت بتفهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حجم الخطر الذي تشكله إيران ليس فقط عليها ولكن على المجتمع الدولي الأوسع.وشدد بنيامين نتنياهو على أن الحرب ضد إيران ستستمر دون هوادة ودون أي تنازلات.كما توجه نتنياهو بكلمة إلى الشعب الإيراني حيث قال: "لحظة الحقيقة تقترب.. إسرائيل لا تحاول تقسيم إيران بل تحاول تحريرها".وأردف بالقول: "لكن في نهاية المطاف الأمر يعتمد عليكم لتحرير إيران"، متوقعا أن ذلك سيجلب السلام بين إسرائيل وإيران ودائرة سلام أوسع.وفي كلمته، حذر نتنياهو الحكومة اللبنانية قائلا: "إن مسؤوليتكم هي إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار ومسؤوليتكم هي نزع سلاح حزب الله".ويستطرد قائلا: "إذا لم تفعل الحكومة اللبنانية ذلك فإن هجمات حزب الله ستجلب كارثة على لبنان.. لقد حان الوقت لكم أيضا لتأخذوا مصيركم بأيديكم".وأوضح رئيس الوزراء أن "إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مدنها ومواطنيها".