حزب الله" يشن هجوماً صاروخياً على قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا

استهدف "حزب الله" قاعدة بحرية إسرائيلية شمال غرب حيفا، مستخدماً صواريخ موجهة بدقة؛ بحسب بيان نُشر على قناة "تلغرام" الرسمية.وذكر البيان أن "المقاومة الإسلامية" أطلقت وابلاً من الصواريخ الحديثة على قاعدة ستيلا ماريس البحرية على الساحل الشمالي لإسرائيل.وأفاد البيان باستخدام طائرات مسيرة مسلحة لضرب مجمع "إلتا سيستمز" الصناعي العسكري في منطقة عكا، والذي ينتج تقنيات لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية.