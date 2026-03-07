Babnet   Latest update 22:37 Tunis

حزب الله" يشن هجوماً صاروخياً على قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f1c49ca4a9b3.88504780_ipfojlmqkehgn.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 21:48 قراءة: 0 د, 19 ث
      
استهدف "حزب الله" قاعدة بحرية إسرائيلية شمال غرب حيفا، مستخدماً صواريخ موجهة بدقة؛ بحسب بيان نُشر على قناة "تلغرام" الرسمية.

وذكر البيان أن "المقاومة الإسلامية" أطلقت وابلاً من الصواريخ الحديثة على قاعدة ستيلا ماريس البحرية على الساحل الشمالي لإسرائيل.


وأفاد البيان باستخدام طائرات مسيرة مسلحة لضرب مجمع "إلتا سيستمز" الصناعي العسكري في منطقة عكا، والذي ينتج تقنيات لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324975

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet22°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
21°-12
20°-11
19°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>