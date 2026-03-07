محمد بن زايد يطمئن المواطنين والمقيمين: الإمارات قادرة على التصدي للاعتداءات

الأخوة والأخوات والأبناء شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وزوارنا الكرام،



دولة الإمارات تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها.. وقادرة بفضل الله تعالى على التصدي لهذه الاعتداءات.



أتوجه بالشكر لقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية… — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 7, 2026

وجّه، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة طمأنة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة، مؤكداً أنوقال محمد بن زايد:وأضاف أن، مؤكداً أن المقيمين في الدولة يمثلون جزءاً من المجتمع، قائلاً:كما شدد رئيس دولة الإمارات على قوة بلاده وقدرتها على تجاوز الأزمات، قائلاً:وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة، أكد محمد بن زايد أن، مشيراً إلى أن الدولة قادرة، بفضل الله، على التصدي لأي اعتداءات.كما توجه بالشكر إلىعلى جهودها في حماية الدولة، مشيداً بدرجة الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات.وأعرب كذلك عن تقديرهالذين عبّروا عن دعمهم للإمارات، مؤكداً أنوختم رسالته بالدعاء للضحايا بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً أن