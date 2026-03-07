Babnet   Latest update 22:37 Tunis

محمد بن زايد يطمئن المواطنين والمقيمين: الإمارات قادرة على التصدي للاعتداءات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac8dabe37761.40965369_jlqmpeogihnkf.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 20:19
      
وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة طمأنة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة، مؤكداً أن الإمارات بخير وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية.

وقال محمد بن زايد: "دولة الإمارات بخير.. أشكر المؤسسة العسكرية على دورها وواجبها المميز أثناء هذه الحرب، كما أشكر باقي المؤسسات الأمنية".


وأضاف أن الإماراتيين قاموا بواجبهم بشكل مشرّف، مؤكداً أن المقيمين في الدولة يمثلون جزءاً من المجتمع، قائلاً: "أما المقيمون فهم ضيوفنا وأهلنا، مواقفهم تشرف، يعذروننا إذا ظهر قصور منا، لكن نحن في فترة حرب.. أعدهم أننا سنؤدي الواجب لأن هذا فرض علينا لحمايتهم وحماية أهلنا وبلدنا".


كما شدد رئيس دولة الإمارات على قوة بلاده وقدرتها على تجاوز الأزمات، قائلاً: "الإمارات جميلة وقدوة، لكن أقول لكم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمها مرّ.. سنقوم بواجبنا تجاه بلدنا وأهلنا ومقيمينا.. وأعد الجميع أننا سنخرج بشكل أقوى".

وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أكد محمد بن زايد أن أمن الإمارات وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الدولة قادرة، بفضل الله، على التصدي لأي اعتداءات.

كما توجه بالشكر إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكافة المؤسسات الوطنية على جهودها في حماية الدولة، مشيداً بدرجة الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات.

وأعرب كذلك عن تقديره لوعي المجتمع من المواطنين والمقيمين الذين عبّروا عن دعمهم للإمارات، مؤكداً أن "في الإمارات الكل إماراتي بحبه لهذه الأرض وعطائه لها".

وختم رسالته بالدعاء للضحايا بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً أن الإمارات ستظل قوية بوحدتها وثابتة في حماية سيادتها وماضية بثقة نحو المستقبل.
