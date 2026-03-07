Babnet   Latest update 22:37 Tunis

الحرس الثوري يعلن استهداف مقر قيادة عسكرية أمريكية في دبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac89efb64776.40319921_jfniphokmgeql.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 21:24 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن الحرس الثوري الإسلامي استهداف مقر القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة "مارينا" بدبي، على مشارف مباني شركة "وارنر براذرز"، باستخدام طائرات مسيرة.

وجاء في بيان الحرس الثوري: "استهدفنا بنجاح مقر القيادة العسكرية الأمريكية في مارينا على مشارف مباني شركة 'وارنر براذرز' بالمسيّرات".


وأضاف البيان أن القوات البحرية استهدفت "وحدة قيادة 'شاهباد' التابعة للأسطول الخامس وملاجئ الدعم العسكري للإرهابيين الأمريكيين في ميناء 'سلمان'".


وأكد الحرس الثوري أن "الوضع في المنطقة والمناطق المحتلة أصبح صعبا للغاية في أعقاب الهجمات الإيرانية المتقنة"، مشيرا إلى أن وحداته "تقوم بنصب كمائن مدروسة ومنهجية للجنود الأمريكيين".

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من أنباء عن انفجار قوي هز مدينة دبي وأصاب ناطحة سحاب "مارينا 23"، في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة على إيران منذ 28 فيفري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324972

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet22°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
21°-12
20°-11
19°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>