الحرس الثوري يعلن استهداف مقر قيادة عسكرية أمريكية في دبي

وجاء في بيان الحرس الثوري: "استهدفنا بنجاح مقر القيادة العسكرية الأمريكية في مارينا على مشارف مباني شركة 'وارنر براذرز' بالمسيّرات".وأضاف البيان أن القوات البحرية استهدفت "وحدة قيادة 'شاهباد' التابعة للأسطول الخامس وملاجئ الدعم العسكري للإرهابيين الأمريكيين في ميناء 'سلمان'".وأكد الحرس الثوري أن "الوضع في المنطقة والمناطق المحتلة أصبح صعبا للغاية في أعقاب الهجمات الإيرانية المتقنة"، مشيرا إلى أن وحداته "تقوم بنصب كمائن مدروسة ومنهجية للجنود الأمريكيين".يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من أنباء عن انفجار قوي هز مدينة دبي وأصاب ناطحة سحاب "مارينا 23"، في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة على إيران منذ 28 فيفري.