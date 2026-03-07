Babnet   Latest update 14:43 Tunis

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق طارق رمضان الغائب عن محاكمته بتهمة الاغتصاب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bce3a07875710.82334553_glpmnqfhjkeio.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 13:51
      
قررت المحكمة الجنائية في باريس محاكمة طارق رمضان، غيابيا بعد تخلفه عن حضور جلسات المحاكمة في القضية المتهم فيها باغتصاب ثلاث نساء.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن المحكمة رفضت الدفوع الطبية التي قدمها فريق الدفاع لتبرير غياب رمضان، مؤكدة أن المحاكمة ستعقد أمام المحكمة الجنائية في باريس لمدة ثلاثة أسابيع دون حضور المتهم أو محاميه، وفي جلسات مغلقة.



وأوضحت الصحيفة وفق تقرير نشره موقع "القاهرة 24" المصري، أن المحكمة قررت عقد المحاكمة غيابيًا بعد تغيبه عن المثول أمامها، وأصدرت في الوقت ذاته مذكرة توقيف بحقه، في خطوة قالت إنها تضع حدًا لمسار قضائي استمر عدة أيام منذ انطلاق جلسات القضية.



وقبل دقائق من بدء الجلسة الأولى، أبلغ محامو رمضان الأربعة رئيسة المحكمة كورين جويتسمان بأن موكلهم نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة جنيف السويسرية، موضحين أنه كان قد سافر في الأصل لزيارة والدته المسنة.


وأشار فريق الدفاع إلى تقديم شهادة طبية صادرة عن طبيبه المعالج في سويسرا تفيد بضرورة إدخاله المستشفى، إلا أن الوثيقة لم تتضمن تفاصيل دقيقة بشأن تاريخ دخوله أو الفترة المتوقعة للعلاج، وهو ما دفع المحامين إلى طلب تأجيل جلسات المحاكمة لدواعٍ صحية.
