ميركل: على أوروبا أن تأخذ زمام أمورها بيديها أكثر من أي وقت مضى

دعت مستشارة ألمانيا السابقة أنغيلا ميركل الاتحاد الأوروبي للتصرف كقوة مستقلة والمشاركة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة في معالجة أبرز القضايا العالمية، بما فيها أزمة أوكرانيا.وقالت ميركل خلال "مأدبة سانت ماتياس" السنوية في مدينة هامبورغ أمام نحو 400 ضيف أمس الجمعة: "يجب على أوروبا أن تأخذ زمام أمورها بيديها أكثر من أي وقت مضى".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، فقد أعرب ميركل عن تطلعها إلى أوروبا قادرة على التحرك داخليا وخارجيا ، وأن يُنظر إليها في العالم بوصفها قوة فاعلة ذات استقلالية وتتحدث بصوت واحد.وشددت ميركل قائلة: "هذا الأمر يتجاوز بالنسبة لي الجانب الأمني بكثير"، موضحة أوروبا الموحدة تعني الدفاع عن الديمقراطية، وسيادة القانون، والكرامة الإنسانية، والرخاء، وفرص العمل، وأيضا حماية الحدود الخارجية، والهوية الثقافية، والإبداع المشترك.كما أكدت أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تحقيق مزيد من الاستقلال في القطاع الرقمي أيضا، "سواء في البرمجيات أو الأجهزة".وأشارت ميركل إلى أنها كانت تعتقد منذ عدة سنوات أنه من الخطأ ترك المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة وحدها. وقالت: "كنت أرى بالفعل في جويلية 2021، عندما التقى الرئيس (الأمريكي السابق جو) بايدن ببوتين، أنه لا ينبغي لنا ترك مثل هذه الاجتماعات للولايات المتحدة وحدها. فنحن نتحدث في نهاية المطاف عن مصالح أوروبا الحيوية".وشددت ميركل على رغبتها في أن يقوم الاتحاد الأوروبي في الصراع الأوكراني "بدور داعم عسكريا لأوكرانيا.. وهو أمر مهم ولا غنى عنه، إلى جانب تسخير قوته الدبلوماسية للمساعدة في إنهاء هذه الحرب".وأكدت روسيا مرارا استعدادها لتسوية النزاع في أوكرانيا بالطرق السياسية، محذرة مع ذلك من أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتشكل "لعبا بالنار".